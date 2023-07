Sorpresa en Japón: un río se vuelve repentinamente de color verde fosforito

Un río se volvió de forma sorpresiva de color verde lima brillante el pasado miércoles por la mañana en el oeste de Japón. Los ciudadanos de Ikoma, en la prefectura de Nara, informaron de lo sucedido a la División de Conservación Ambiental de la ciudad, que confirmó que el cambio de color del río Tatsuta se debía a la fluoresceína sódica, "el principal componente de los colorantes de las sales de baño".

Según las autoridades medioambientales, no se conoce ningún efecto nocivo de la sustancia, por lo que no existe peligro alguno para la salud de los ciudadanos. La fluoresceína sódica es un polvo de color rojo anaranjado que no tiene olor ni sabor. "Había rastros de que la sustancia roja había sido arrojada al río, y se volvió verde cuando entró en contacto con el agua", dijeron a la cadena CBS.

El río Tatsuta es un destino popular en la región. La compañía de viajes Navitime explica que es "un lugar mencionado en la poesía desde la antigüedad, famoso para ver el follaje de otoño".