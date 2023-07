Rubén Shan, de '¡Vaya vacaciones!', recuerda su pasado como guardaespaldas de Paris Hilton y asegura que tuvo un idilio con ella

Este jueves se estrenó ¡Vaya vacaciones!, el nuevo reality de Telecinco que ya cuenta con su primera pareja expulsada, sus primeras discusiones y sus primeros salseos, uno de los cuales afecta, sorprendentemente, a Paris Hilton.

Rubén Shan y su novia Carmen Pina son, quizá, los concursantes menos famosos para los espectadores habituales de Mediaset, pues este es el debut de la pareja en la cadena. Sin embargo, él cuenta con un amplio pasado que le hace ser reconocido en distintos ámbitos.

El madrileño de 41 años actualmente es influencer y tiene 1,2 millones de seguidores en Instagram. Pero en el pasado fue boxeador -e incluso campeón de España en peso semipesado-, y también ha sido guardaespaldas de actores, actrices y otras personalidades.

De hecho, su nombre ya saltó a la prensa por su trabajo como escolta de celebrities y se contó el momento en el que, por su profesión, le apuñaron en 2009 y terminó en coma durante un mes. Tras despertar, pasó medio año más en el hospital para recuperarse.

Pero hay otro motivo por el que apareció en los medios: su labor como guardia de seguridad de Paris Hilton, que se publicaron acompañados de rumores de que ambos habían tenido un idilio.

Este tema no ha tardado nada en salir en ¡Vaya vacaciones!, pues los concursantes se interesaron por los famosos con los que Rubén Shan trabajó. Pero Marta Peñate incluso le preguntó si había intimado con alguno de ellos.

"Si te tiras 24 horas trabajando con cualquier cliente, sea hombre o mujer...", respondió, dejando entrever que sí. "Ella, por ejemplo, venía con su guardaespaldas...", continuó explicando.

"¿Quién es ella?", interrumpió Tony Spina. Pero el influencer no quería contestar y, en ese momento, miró a su novia, Carmen Pina, que tenía mala cara. "No me gusta hablar de mis ex y no me gusta que él tampoco. Es un exrollo, pero no me gusta", argumentó ella.

Entonces, enfadada, se resignó y le dijo que, si ya ha salido el tema, aunque ella no quería, que lo dijera. "Paris Hilton", confirmó Rubén Shan. "Si estás saliendo, entrando, estás 24 horas...".

"A mí me encantaría que mi novio hubiese estado con Paris Hilton", argumentó en ese momento Aguasantas, entre risas. Sin embargo, a Carmen le sentaba mal y decidió levantarse de la mesa y marcharse llorando, provocando que sus compañeros comenzasen a opinar sobre la actitud controladora que tiene la joven con su novio.