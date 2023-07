Junts publica un vídeo de Pedro Sánchez creado con IA: "El PSOE no ha cumplido, no os hemos pagado ni la mitad de lo que os toca"

Junts ha empezado la campaña electoral publicando varios vídeos en los que aparece una recreación del presidente del gobierno, Pedro Sánchez creada con inteligencia artificial (IA) que asegura a los catalanes que no han recibido todo el dinero que les tocaría.

“A todos los ciudadanos de Cataluña: el PSOE no ha cumplido. No os hemos pagado ni la mitad de lo que os toca. Como el PP. Me comprometo, antes del 23-J, a firmar un real decreto para que Cataluña cobre todo lo que le debemos”, dice la recreación en uno de los vídeos.

Al final de las imágenes, aparece la candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras y asegura que “de cada 100 euros que tendría que recibir Cataluña, solo llegan 35. A Madrid llegan 184” y añade que hay familias catalanas que no llegan a fin de mes y que el año pasado bajaron la persiana hasta 26.000 empresas. “Somos un país de primera, pero nos hacen vivir como un país de segunda”, señala Nogueras.

Además, el partido independentista también ha publicado vídeos en los que aparecen recreaciones del Rey Felipe VI creado con IA en las que se disculpa con todos los catalanes. "Pido perdón a todos los catalanes que perseguimos, pegamos y acusamos de terroristas, encarcelamos y empujamos al exilio. Lo siento mucho, me he equivocado", dice la recreación del monarca.

En cuanto al líder de Vox, Santiago Abascal, la representación del candidato afirma que "aquellos que tengan la desgracia de ser catalanes, pobres, inmigrantes o feministas, podrán seguir viviendo en una patria "grande y libre".