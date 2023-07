"Si eres Pin, encuentra a tu Pon": el Ayuntamiento de Vitoria organiza un 'casting' para encontrar a tu vecino más compatible

Nunca se sabe dónde puedes encontrar a una persona completamente afín a ti, "la Pili de tu Mili, el Pin de tu Pon o el Zipi de tu Zape". Por eso el Ayuntamiento de Vitoria ha puesto en marcha una iniciativa que permitirá a los vitorianos saber con qué vecino comparten más intereses.

Para llevarlo a cabo, el Ayuntamiento propone un original casting a través del cual se estudiarán los intereses de los participantes y se pondrán en común. Todos los vecinos de entre 15 y 100 años podrán participar y tendrá lugar presencialmente el 20 de julio.

Para participar en el casting, los vitorianos tendrán que inscribirse antes del 16 de julio a través de un formulario. Los datos aportados en este ayudaran a los organizadores a encontrar a la persona que encaja a la perfección con su perfil.

"¿Crees que no hay nadie que siga tu ritmo?, ¿qué no existe una persona tan tierna y sensible como tú o qué no hay nadie tan leal, valiente y entusiasta...? Atrévete y participa… veremos lo que pasa". Con estas preguntas, el Consistorio reta a los ciudadanos a participar. Buscan perfiles "extrovertidos" y con ganas de "conocer gente nueva".

Sin embargo, si tú idea es conocer a ese amor de verano, te tenemos que decir que tendrás que esperar un poco más o encontrarlo por tu cuenta porque el experimento finalizará 17 de octubre, momento en el que tendrá lugar un encuentro que permitirá a los participantes descubrir cuál de todos los vecinos es su media naranja.