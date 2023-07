Alba Carrillo demanda por "despido improcedente" a Mediaset, a la productora de Ana Rosa Quintana y a la de 'Sálvame'

Ya han pasado más de tres meses desde que Alba Carrillo desapareció de Mediaset de forma abrupta, pero, aun así, la modelo no se ha esfumado del panorama mediático, pues se ha pronunciado en varias ocasiones en sus redes y se ha mostrado en contra de la cadena, críticas que ahora se han materializado en una demanda.

Los espectadores, sin saberlo, se despidieron el pasado 31 de marzo de Alba Carrillo, pues fue echada de Telecinco y, desde entonces, no ha regresado al canal, aunque sí a la televisión: tanto en la autonómica gallega como en RTVE, donde aparecerá como participante de la versión de famosos de El Cazador.

También se ha sincerado en sus redes sociales y en su nueva aventura profesional: El salón de té, su canal de Twitch. "Ni con toda la lejía del mundo vais a poder lavar esa cadena", opinó hace una semana en esta plataforma. "Cuando se hace tanta pupa, dejas muchos cadáveres".

Alba Carrillo a por Ana Rosa Quintana:



"Usted se ha convertido en una clasista... y apuñaló en su momento a María Teresa Campos. Cuando se hace mucha pupa al final dejas muchos cadáveres"

"Nos vamos a ver en los tribunales", aseguró. "Estoy esperando un juicio, estoy esperando las fechas por mis condiciones de trabajo. Ya hablaré de ese tema largo y tendido, porque para limpiar una cadena no basta con echar a personas o vetarlas, hay que limpiar desde arriba, desde las personas de arriba".

Días después, la modelo defendió que "ha sido despedida de forma injusta, ha sido tratada mal, no tiene derecho a paro, no ha tenido un certificado de empresa y no ha tenido una carta de despido".

Y, tal y como reveló, sus abogados presentaron una demanda por "fraude de la ley" en la forma de contratar y por "despido improcedente" dirigida contra Mediaset España; Unicorn Content, productora de Ana Rosa Quintana que está detrás de formatos en los que ella ha trabajado, como Ya es mediodía, Ya son las ocho o Ya es verano; La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame, formato en el que también trabajó; Megamedia Televisión S.L, Publiespaña S.A.U., y Conecta 5 Telecinco S.A.U.

Así lo confirma en exclusiva Esdiario, quien asegura que el 21 de diciembre a las 9.30 horas tendrá lugar el juicio en el Juzgado de lo Social número 39 de Madrid.

La demanda argumenta que hay un "fraude de ley" en la contratación, que se fecha en el 13 de julio de 2016 -dejando fuera su participación en 2007 en Supermodelo, de Zeppelin-.

Sostienen que "todas estas empresas para las que la trabajadora ha prestado servicios de forma continuada desde el 13 de julio de 2016 conforman un grupo de empresas a efectos laborales, el Grupo Mediaset España", como aparece en la información "extraída de su propia página web". Y, por este motivo, consideran que su contratación debería reconocerse como un contrato indefinido.

También solicitan que se considere su despido como improcedente, algo que, de aceptarse, podría hacer que la demandante opte por cobrar una indemnización o elegir la readmisión en la empresa.

Tal y como señala el citado medio, antes de conocerse la fecha del juicio, Alba Carrillo y algunos de los demandados ya se vieron las caras el 22 de mayo en un acto de conciliación en el que no llegaron a ningún acuerdo. Pero a esta cita solo acudieron representantes de las productoras -Unicorn Content y La Fábrica de la Tele-, pero no de Mediaset.

Por su parte, Alba Carrillo declara a Esdiario que está muy tranquila: "Confío en la justicia, a mí siempre la justicia me ha ido bien. Es verdad que es lenta, pero la justicia siempre ha sido justa en mi caso, y confío en ella".