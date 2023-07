Miguel, en 'First Dates': "Me gusta empotrar como lo hace Christian Grey"

"No soy igual de guapo que Christian Grey, pero me gustan los mismos gustos que a él en la cama", afirmó Miguel en su presentación este jueves en First Dates.

"En lo que más me fijo en una mujer es en su culo, en el tema sexual, hablando mal, me gusta que sea una guarrilla. Me gusta empotrar como lo hace Christian Grey", admitió el cordobés.

Su cita fue Nerea, que comentó: "Suelo hacer muchísimas cosas sin pensar. Fui mamá sin querer porque no me lo creía y al final, dio la casualidad de que estaba embarazada".

Nada más verla entrar por las puertas del local de Cuatro, Miguel reconoció que "la he visto potente, me ha traído físicamente... me va a poner más caliente que un tobogán en verano".

Ella, por su parte, aseguró que "Miguel tiene todas las cualidades que busco en un hombre". Como era de esperar, su cita rozó la perfección, tanto que no tuvieron pelos en la lengua al hablar de sexo.

"Me gusta que mi pareja me ate a la cama cuando lo hacemos", señaló la cordobesa. "No me he encontrado con ninguna chica que me lo pida, pero me gusta y hay que hacerlo", le contestó el comercial.

Nerea y Miguel, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambos pasaron al privado para tomarse el postre y dar rienda suelta a su pasión para besarse. Al final, Miguel sí que quiso tener una segunda cita con Nerea.

"La veo una chica interesante y me gustaría saber más cosas de ella", admitió el cordobés. La camarera, por su parte, también quiso volver a quedar: "Me ha llamado la atención y tenemos muchas cosas en común".