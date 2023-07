Viajar con perro en tren: estas son las opciones a partir de este verano

Los meses de verano son en los que más desplazamientos se producen alrededor de España debido a las vacaciones de los españoles. Después de que los estudiantes terminen las clases, toca relajarse y tener un pequeño respiro en familia, con amigos o en pareja y, cada vez más, también junto a nuestros peludos. Sin embargo, irnos de viaje con nuestros perros no siempre es sencillo. Mientras que el coche es el transporte que más flexibilidad nos ofrece, si optamos por viajar en otros medios como los aviones o los trenes nos tenemos que adaptar a una serie de condiciones que ponen las compañías.

No obstante, poco a poco, los medios de transporte se están adaptando a las necesidades de los clientes, ofreciendo más opciones a la hora de viajar con nuestros compañeros de cuatro patas a través de medidas como la de Renfe, que lanzó un proyecto piloto en colaboración con Purina para impulsar los viajes junto a nuestros perros hasta un máximo de 40 kilos (antes solo podían utilizar este medio los perros que pesaran menos de 10 kilos).

Aunque era un proyecto piloto que duraría tan solo tres meses (para ver cómo funcionaba) y que tan solo iba a estar en algunos trayectos de AVE entre el Corredor Nordeste en la línea Madrid - Barcelona, la prueba ha ido extendiéndose en el tiempo y ha añadido otras rutas como Madrid - Málaga.

Ahora, con la llegada del verano y la expectativa de que se produzcan muchos desplazamientos, Renfe ha ampliado el proyecto piloto una vez más hasta septiembre y ha añadido trayectos entre Madrid, Alicante y Valencia.

Cómo debemos viajar con nuestros perros en tren

A la hora de viajar con nuestros compañeros perrunos en tren, lo primero que debemos saber es que tendremos que cumplir una serie de condiciones y requisitos mínimos, como por ejemplo, que nuestro peludo tenga al menos un año de edad y que no pertenezca a ninguna de las razas catalogadas como potencialmente peligrosas, ya que la normativa de Renfe no permite viajar con ellos a bordo.

Si cumplimos este requisito, el siguiente paso será adquirir el billete de nuestro perro. Para ello, tan solo tenemos que ir a la web de la compañía y escoger el billete Estándar, el único que ofrece la opción dog-friendly, y que, sin embargo, no permite realizar cambios (aunque sí anulaciones). El precio por ir acompañados de nuestros perretes es de 35 euros.

Algo con lo que tendremos que contar también para viajar con nuestro compañero de cuatro patas en tren este verano es un seguro de responsabilidad civil que, además, será obligatorio para cualquier perro (hasta ahora solo lo era para los considerados PPP) a partir del próximo 29 de septiembre, fecha en la que entrará en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal.

Además, la compañía compartió una serie de normas a llevar a cabo antes, durante y al finalizar el viaje con nuestros perros, entre las que se encuentran llevar al día la cartilla de vacunación, no dejar sin supervisión al perro o acudir al tren 30 minutos antes de su salida. Las reglas al completo se pueden consultar en la web de Renfe.

No obstante, Renfe no es la única opción a la hora de viajar con nuestros perretes en tren, otras compañías como Ouigo y Avant permiten canes de hasta 10 kilos de peso aunque, eso sí, tendrán que estar siempre dentro de un transportín. En cuanto a Avlo, no admite mascotas de ningún tamaño.