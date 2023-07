Tu horóscopo diario: viernes 7 de julio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 7 de julio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La semana laboral va a terminar con un día armónico, alegre y optimista para ti. Mercurio se encontrará en buena situación cósmica y sobre todo será un día muy favorable si tuvieras que emprender un viaje, o recibir a alguien que viene de muy lejos. Es un día de sueños realizados, o en el que lo verás todo más positivo.

Tauro

Hoy tendrás un día emocionalmente más equilibrado, después de los altibajos que has ido experimentando a lo largo de esta semana. Retomarás de nuevo la sensatez y el sentido común que te caracterizan, y especialmente debes tener prudencia a la hora de tomar iniciativas relacionadas con las finanzas y el patrimonio.

Géminis

La favorable disposición de los planetas te va a facilitar que tengas un día bastante inspirado y afortunado en tus asuntos de trabajo y sobre todo financieros. Suerte en las iniciativas relacionadas con el dinero o que podrían tener gran influencia en tu situación material. Podría ser el mejor día de la semana para estas cosas.

Cáncer

Hoy verás las cosas de forma más positiva y a la vez estarás más sereno o tendrás más paz que en días anteriores. De nuevo te vas a dar cuenta de que, aunque lentamente, tu vida está evolucionando claramente hacia mejor y muchos de los problemas u obstáculos que antes te agobiaban, lentamente están desapareciendo.

Leo

Un día más, este signo va a continuar como uno de los más afortunados del zodiaco gracias al magnífico influjo de Júpiter, que se alza sobre el cenit atrayendo suerte y oportunidades para ti, y al mismo tiempo alejando o anulando a tus enemigos. También hoy vas a tener un día feliz en lo laboral y la vida afectiva.

Virgo

Hoy puede ser un excelente día para ti, ya que no solo estarás más tranquilo y seguro de ti, sino que ya no te va a preocupar tanto lo que puedan hacer o decir las personas que te rodean. Sabes con seguridad que vas por el camino más correcto y ya no te va a importar tanto que los demás lo vean así. Suerte en los viajes.

Libra

Aunque para ti no suele ser fácil, hoy va a ser muy importante que te mantengas firme en tus opiniones o en el modo en el que estás haciendo las cosas, precisamente porque es el correcto. Pero si cedes a las presiones no solo vas a cometer un error, sino que a la larga esto podría tener malas consecuencias para ti en el trabajo.

Escorpio

Hoy vas a mostrar un carácter mucho más agresivo y guerrero de lo que es habitual, aunque en realidad sacarás al exterior tu verdadera personalidad. Ahora el peligro no estará en que te ataquen o te causen algún daño sino más bien que vas a ser tú el que ataque e incluso quien podría dañar a otros. Debes tener cuidado.

Sagitario

Hoy la influencia de la Luna no va a resultar muy positiva para ti porque a pesar de tu naturaleza optimista te va a hacer caer en bajones emocionales. Con razón o sin ella te sentirás injustamente tratado o verás algún problema como su fuera mucho más grande o peligroso de lo que es. Discusiones con seres queridos.

Capricornio

Vas a tener un día muy positivo, sobre todo en el trabajo y los asuntos mundanos, aunque es posible que a ti no te lo parezca tanto. Las cosas te saldrán bien, pero, sin embargo, tú estarás un poco bajo de ánimo o a la espera de futuros problemas que, en realidad, no se van a presentar. Todo está bien aunque no lo creas.

Acuario

Te espera un excelente día para viajar y también para las comunicaciones, y aún será mejor si trabajas de cara al público o en medios de comunicación. Hoy la suerte o las oportunidades te van a llegar a través de las relaciones y contactos, donde podrás sacar lo mejor de ti. Además, vas a tener la intuición mejor que nunca.

Piscis

Aunque tú tienes un gran sentido del sacrificio o incluso de la renuncia, hoy será un día difícil para ti por la gran diferencia que existirá entre lo que te gustaría vivir o hacer y la realidad en la que tendrás que desenvolverte, que no va a ser mala, pero tú vives en un mundo de sueños y ese mundo hoy querrá tomar el control.