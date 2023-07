Feijóo llama al voto masivo al PP para que no haya "intermediarios" en el futuro Gobierno

El líder del Partido Popular ha arrancado la campaña electoral del 23-J tal y como cerró la del pasado 28-M: llamando al voto masivo para evitar "intermediarios" en el Gobierno. Es decir, con el fin de impedir un nuevo Ejecutivo de coalición, el candidato popular a las elecciones generales ha puesto en valor el voto útil. "Aquellos que votaron a Vox, necesitan que su papeleta no se pierda por el camino, y aquellos que quieran finalizar con el sanchismo, la única papeleta es la del PP". Esta vez, a diferencia de la pasada campaña autonómica y municipal, el popular ya no se ha dirigido a los votantes de CS, que renunció a presentarse a estos nuevos comicios.

También, a diferencia del arranque de la reciente campaña, en lugar de celebrar pegada de carteles en Extremadura, el popular se ha trasladado hasta Cataluña, concretamente a Castelldefels, para demostrar su compromiso con este territorio. "Porque quiero ser el presidente de todos los españoles, también de todos los catalanes. Voy a intentarlo y trabajar para conseguirlo. Somos el partido que nació con la Constitución para cumplirla y protegerla y un partido de Estado nunca se dará por satisfecho mientras no tenga en toda la Nación el estado la representación que se merece", ha señalado con motivo de su visita a Cataluña.

No obstante, el primer mitin del popular de campaña de este 23-J ha estado enfocado en mensaje que ha repetido una y otra vez desde su llegada a la dirección nacional del PP, en abril de 2022. "Quiero un Gobierno en solitario porque entonces solo se debe a los ciudadanos y no hay intermediarios que cobren la comisión de sus votos y podremos legislar para la mayoría; pido a los españoles no pongan intermediarios en el Gobierno, que le den la confianza a alguien que pueda liderar España y si no lo hace bien se la retire a los cuatro años pero que le dejen gobernar".

A continuación, como también viene haciendo en los últimos meses, Feijóo ha prometido acabar con el sanchismo. Esto es -dice-, acabar la "división" y las "chapuzas". Tal y como ha explicado ante unos 1.000 militantes -según el PP- si gobierna tras el 23-J, España va a "dejar de estar dividido en tantas partes como socios la componen; entre ellos intentan dividir a la sociedad entre los de arriba y los de abajo, entre buenos y malos, entre falsos progres y falsos fachas".

También va a acabar con "las chapuzas", entre las que ha citado la ley del solo sí es sí, que ha rebajado la pena a 1.115 a agresores sexuales y ha excarcelado a otros 117. Feijóo ha recordado que esta es una "ley sanchista", ya que fue el presidente socialista quien dijo que "no se tocaba porque estaba bien hecha", que "con el PP no se iba a modificar la ley, cuando estaban pactando con nosotros reformarla". Por esto mismo, el popular exige a Sánchez que se "disculpe" ante los españoles.

"España necesita pasar página del sanchismo, recuperar la política como ejercicio del compromiso y de la palabra". También lo ha dicho aludiendo a que "Sánchez prometió traer a Puigdemont y juzgarlo y ahora resulta que Puigdemont descubre que lo que le prometió fue indultarle". Frente a estas "mentiras", Feijóo reivindica al PP como una formación con "sentido de Estado y el valor de la palabra del PP, aunque a veces el PSC haya pactado hasta con la CUP contra nosotros.

Con ello, el líder y candidato del PP ha subrayado que es "el momento del cambio -su lema- que necesita España, como sucedió en 1982, con [el ex presidente socialista] Felipe González, millones de personas votaron el cambio porque era el voto del optimismo, de la modernización del país, de que España funcionase".