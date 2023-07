Miguel Garrido: "En España no se percibe que se trabaje muchas horas, sino que la gente quiere trabajar y no puede"

En los últimos años, la urbe ha experimentado un boom de los pisos turísticos. Aunque muchos de ellos operan sin licencia, ¿Esto es competencia desleal contra los hoteles?Bueno, creo que hay que aceptar las nuevas formas de cualquier sector como los VTC o la venta de comida a domicilio. Lo que no se puede es discriminar determinadas actividades con más regulación por el hecho de ser más antiguas. Al final, las viviendas turísticas son lugares donde se alojan personas como los hoteles, los hostales o las pensiones. No tiene sentido que cumplan menos normas. Aunque, fundamentalmente, hay que ir en el sentido de la desregularización para el sector hotelero.

¿Cuál cree que es el mayor problema del empresario en Madrid? Hay muchos y dependen de cada sector. Pero los costes laborales, que no los salarios, porque los sueldos en España no son todo lo alto que deberían, suponen un problema. Además, la regulación es rígida, con lo que a muchas empresas les da contratar a nuevas personas por los compromisos que eso le puede suponer al futuro. Otra cuestión es la escasez de personal para determinadas actividades. Cada vez más.

¿Un ejemplo?En el ámbito tecnológico, pero no solamente. Pasa en la hostelería, en la construcción, en el transporte... Si no se soluciona pronto, podría generar un colapso y un parón en el crecimiento económico de Madrid.

Quizás también influye que los ciudadanos no están dispuestos a aceptar cualquier tipo de trabajo y reclaman mejores condiciones.Pero mire a los conductores de autobuses. Entiendo que haya gente que no quiera ser camionero, yéndose cinco días hasta holanda. Pero hay falta de conductores de autobuses de línea, que no es una profesión mal pagado y duermes todos los días en tu casa.

Entonces, ¿cómo ve semana laboral de 32 horas que plantean desde Sumar?Creo que en España, en general, no hay una percepción de que se trabaje mucho, sino que la gente que quiere trabajar y no puede. Desde luego, si reducimos la jornada laboral manteniendo los costes laborales, lo que estamos incrementando todavía más es el coste del personal y disminuyendo la productividad. A diferencia del Estado, si una empresa tiene perdidas más de uno o dos años desaparece.

¿Qué medidas económicas le pediría al presidente que salga de las urnas el 23-J?Me centraría en dos cuestiones. Una, el rigor en las cuentas. Llevamos mucho tiempo viviendo por encima de nuestras posibilidades y eso nos penaliza como país. Debe haber seriedad en el gasto, no tenemos dinero para pagar 400 euros a los que cumplen 18 años. Y dos, contar con los empresarios antes de poner en marcha las políticas. Entendemos que el gobierno haga cosas que no nos gustan, pero no que no hablen con nosotros.