Patricia Cerezo lanza una exclusiva sobre María Teresa Campos: "Se le está preparando un homenaje en vida"

María Teresa Campos afrontará su verano lejos de su Málaga natal dado su estado de salud delicado. La periodista afronta un deterioro cognitivo que le obliga a mantener una vida tranquila, apartada de los medios.

Este tema se ha puesto sobre la mesa de Así es la vida, a causa de las últimas declaraciones de Carmen Borrego sobre el duro momento como hija que está afrontando.

"Os tengo que contar algo que están preparando Carmen y Terelu", ha lanzado Patricia Cerezo, interrumpiendo la conversación general. Emocionada, ha confirmado sobre María Teresa: "Se está preparando un homenaje en vida".

La colaboradora se ha apenado al hablar de ella, dada la cercanía y el cariño con el que siempre la ha tratado. "Es una persona entrañable, siempre ha tenido fama de dura y estricta, pero en persona es extraordinaria".

"Cuando estudiaba periodismo, me concedió una entrevista y no me conocía ni pichichi, luego ya nos conocimos de manera profesional y por mi vida personal", ha explicado la tertuliana.