Reproches, discusiones por tomar la palabra e insultos: los momentos más tensos de la historia de los 'cara a cara'

España es un país que llega, pero tarde. Fue uno de los últimos en conseguir la democracia (Alfonso Suárez fue proclamado presidente en 1977) y, por ende, de retransmitir en televisión un 'cara a cara' electoral. Porque lo de Sánchez y Feijóo y las decenas de noticias previas a su encuentro no ha existido siempre.

No fue hasta quince años después del primer gobierno democrático cuando se celebró el primer enfrentamiento dialéctico entre dos candidatos a presidente. Por entonces, el bipartidismo imperaba, por lo que los debates a cuatro o más personas eran impensables.

Con la llegada de las televisiones privadas, la parrilla se renovó y cogió el testigo de modelos que ya se habían realizado desde hacía años en otros países, por lo que Felipe González y José María Aznar fueron los protagonistas del primer 'cara a cara' de la historia de España, en 1993. Desde entonces, los encontronazos y reproches han sido tónica general de estos encuentros, en los que el terrorismo de ETA, las crisis económicas y la corrupción han sido temas recurrentes.

Estos son los momentos más tensos de los cara a cara electorales que se han celebrado a lo largo de la historia:

González - Aznar (1993)

En el primer ' cara a cara' de la historia de la democracia española lo menos esperado llegó al final. Moderado por Manuel Campo Vidal en Antena 3, ambos candidatos se dispusieron a hacer sus alegatos finales, primero González y luego Aznar, pero los dos decidieron entrar en una discusión sin sentido en la que además, metieron al periodista.

Aznar acusó a González de exigir cerrar el encuentro en contra de pactarlo como habían decidido, "la oposición a esto habría sido no celebrar ningún debate pero no estaba dispuesto a que los ciudadanos no pudieran ver esto", sentenció el candidato del PP.

"Que el moderador aclare cómo se ha producido esto", ordenó González, a lo que Aznar replicó: "¿Le da usted el permiso para hablar? El próximo debate lo hacemos como usted quiera".

Un rifirrafe más propio de una discusión de patio que de un debate político. Los analistas dieron como ganador a Aznar, aunque una semana después, en Telecinco, con una audiencia mayor, González remontó.

Zapatero - Rajoy (2008)

Tuvieron que pasar 15 años desde el encuentro entre González y Aznar para que se volviera a celebrar un debate político. Durante todo ese tiempo, PP y PSOE no fueron capaces de ponerse de acuerdo para salir en televisión, no así José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Durante este encuentro, moderado de nuevo por Campo Vidal y organizado por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, los reproches fueron frecuentes. ETA y sus víctimas, la inmigración... hubo momentos en los que Zapatero fue incapaz de callarse y respetar el turno de palabra, como cuando el candidato de la oposición le acusó de desamparar a las víctimas del terrorismo.

Aunque no todo iba a ser hacer sangre. Este 'cara a cara' pasó a la historia por un momento de Rajoy: el de la famosa niña. Durante el último minuto de palabra, el candidato del PP contó una historia sobre una niña y sus deseos de que tuviera una buena vida que le perseguiría durante toda su carrera política.

Unos días más tarde, Olga Viza los volvió a reunir en televisión en un 'cara a cara' donde no pasaría nada destacable.

Rajoy - Rubalcaba (2011)

De nuevo, Campo Vidal moderó un debate que parecía que no se iba a producir. Tras la renuncia de Zapatero a la reelección, Alfredo Pérez Rubalcaba fue el candidato del PSOE a las elecciones de ese año frente a Rajoy.

Volvieron los reproches políticos y hubo instantes de ironía por parte de Rajoy que lanzó frases a su rival como: "Qué mala suerte, ocho años en el gobierno y se le ocurren ahora todas las ideas", pero más que momentos tensos lo que hubo fue conciliación al final del encuentro. Ambos candidatos se comprometieron a ayudar al ganador de las elecciones con el final de ETA. Cuando murió Rubalcaba en 2019 Rajoy aseguró que "dio altura al debate político".

Rajoy - Sánchez (2015)

Con la entrada en escena del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el fin del bipartidismo (Podemos se había constituido un año antes y también Ciudadanos), los 'cara a cara' se empezaron a recrudecer.

Sánchez y Rajoy (fue el último debate para el candidato del PP) volvieron a estar en manos de Campo Vidal en una cita que se retransmitió en TVE, Antena 3, La Sexta, además de en canales regionales como 13TV, Telemadrid, Canal Sur, Castilla y León TV...

Según la prensa del momento, el debate fue "el más bronco de la historia" y la corrupción la que hizo arder la llama. Sánchez le recordaba a Rajoy los casos de Bárcenas y Rato: "El presidente del Gobierno tiene que ser una persona decente y usted no lo es".

La ira de Rajoy era evidente: "Si quiere emponzoñar este debate yo no lo voy a hacer. Pero no le acepto. Su intervención ha sido ruin, mezquina y deleznable, es una intervención miserable", gritó apuntando al candidato socialista con el dedo.