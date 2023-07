Castigada sin comulgar en un funeral por hablar demasiado durante la misa: "Rogó la hostia hasta seis veces"

Hablar en misa cuando el párroco no da permiso a los feligreses ha sacado de quicio al párroco de Lérez (Pontevedra), que, tras solo seis meses al cargo de la parroquia del municipio, ya se ha ganado la repulsa de los vecinos por el castigo impuesto a una mujer.

Todo sucedió en el funeral de uno de los vecinos más queridos del pueblo, cuya última misa es ahora la comidilla del lugar por la actitud de don Pablo, el párroco, quien, cuando iba a dar la hostia a los feligreses, se la negó a una mujer porque había hablado demasiado durante la misa.

"Me dijo que no me lo daba porque hablaba mucho en misa. Le dije, 'don Pablo, por favor, cuando quiera hablamos, pero no monte aquí una escena. Se alejaba de mí y yo iba detrás de él por el altar. Fue una situación surrealista y vergonzosa", ha declarado la afectada.

Asimismo, los vecinos de Lérez han apuntado que el párroco no tuvo ninguna palabra de cariño para el fallecido y, además, las disculpas por su comportamiento con las mujeres no llegaron hasta pasados varios días.

Por su parte, en En boca de todos, Diego Losada ha destacado que la mujer "rogó la hostia hasta seis veces". Además, el matinal ha contactado en directo con el sacerdote salesiano Sergio Codera, quien ha destacado: "Me ha dejado K.O. esto, qué surrealista. A ver, a todos nos han reñido de pequeños cuando hemos charlado en misa. A mí me reñían de chico porque es verdad que hay que educar para saber lo que es la eucaristía, pero una cosa son niños y otra es una persona mayor".

"Yo puedo comprender que el sacerdote, si está viendo que hay gente charlando, pues cuando va a dar la comunión, a mí me pasa a veces, y, al oído, les he dicho: 'Mira, vete un poquito para atrás y vuelve más concentrado'. A mí me ha dolido en el corazón que yo les voy a dar el cuerpo de Cristo y vienen distraídos como si no supieran lo que están recibiendo", ha agregado Codera.

"Yo jamás lo he negado porque creo que la conciencia de la persona es lo último. Lo que pasa es que algunas veces puedes dudar de la conciencia y te acuerdas del Evangelio, que dice que no tienes que dudar de las personas. Cuando yo tengo dudas, rezo por ellos como lo hizo Jesús en la cruz", ha sentenciado el sacerdote. Finalmente, el matinal ha destacado que la misa se volverá a repetir debido al revuelo que se ha generado en Lérez.