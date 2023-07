Luján Argüelles ha visitado Así es la vida para promocionar el estreno de Vaya vacaciones, el nuevo reality de Telecinco. Sin embargo, se ha encontrado con una situación que no esperaba.

"Ella está en búsqueda del amor, quiere que le monten un dating para ella", ha dicho Sandra Barneda sobre su compañera. "Lo que hablamos en maquillaje fue que me comentaste que no estoy abierta al amor y no estoy receptiva. Así que tendré que decirlo en la tele", ha respondido Argüelles.

"Tendré que poner anuncios en la Castellana, por los pueblos de España...", ha lanzado la presentadora del nuevo reality. Por la misma línea, Barneda le ha preguntado cómo le gustan los hombres. "Como vengan", ha respondido Argüelles, en clave de humor.

"Estás más guapa que nunca", le ha señalado la conductora del espacio de tardes. "Si es así, que se traduzca en algo", ha bromeado. De momento, ha explicado que no ha recibido propuestas. "Abran líneas, que llamen", ha lanzado la invitada.