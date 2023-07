Fernando Morientes es uno de los dos ganadores de Mask Singer. Junto a Ana Torroja, el exfutbolista se alzó con la máscara de oro con el traje de gorila. Este jueves, ha hablado en Zapeando de la experiencia.

"Nunca pensé que iba a estar en televisión cantando, como mucho en la ducha", ha expresado el deportista. En cuanto a sus sospechas con los jueces, ha contado: "Yo iba tranquilo porque ni Los Javis ni Mónica Naranjo son futboleros. La única que me preocupaba era Ana Obregón por su pasado madridista".

De hecho, la bióloga supo desde el segundo programa que debajo de Gorila se encontraba Morientes. "Yo como futbolista canté poco, los que cantaban eran los porteros", ha bromeado.

Por otro lado, ha detallado lo que supuso llevar una máscara: "No os podéis hacer una idea del calor que hacía dentro. De hecho, una de mis preocupaciones era la de no poder hacer programa, porque me he dado cuenta en Mask Singer de que soy más claustrofóbico de lo que pensaba".

"La idea del equipo de poner un ventilador debajo de la máscara fue lo que me dio tranquilidad, y aire, que era lo que necesitaba", ha explicado Morientes.

Por otro lado, no le importa haber compartido su victoria con Ana Torroja, pues es fan desde adolescente de la música de Mecano. "Después de la final me he encontrado a Ana Torroja en el aeropuerto. Nos hemos encontrado Ratita y Gorila, ha sido una pasada", ha contado.