Gloria Camila, sobre Ana María Aldón: "Me la crucé en el AVE, pero como no saludó..."

Gloria Camila y Ana María Aldón intentan mantener las distancias en todo lo posible, por eso, aunque coincidan, no se hablan. Prueba de ello ha ocurrido recientemente en la fiesta del 60 cumpleaños del empresario José Luis López Rodríguez, más conocido como 'El Turronero'.

En el evento no solo se encontraron la hija de Rocío Jurado y la que hasta hace poco fuera su madrastra, sino que también acudió José Ortega Cano. Aunque la joven intentó estar lo más alejada posible de cualquier problema: "Estoy fluyendo, la verdad. Como había tantas personas, apenas coincidimos, no sé ni por donde estuvo".

Como ha explicado, ella se lo pasó muy bien en la fiesta, por lo que no tuvo que llegar a saludarla. De hecho, dónde sí que se encontraron fue en el camino hacia Sevilla: "Me la crucé en el AVE, pero como no saludó, yo tampoco. Sería muy falso y muy cínico, prefiero mantener el respeto, las distancias y ya está".

#VÍDEO | Gloria Camila desvela la verdad de su reencuentro con Ana María Aldón: "No me saludó y yo tampoco" https://t.co/iDvUglGlLy pic.twitter.com/0lBgCuYYIe — CHANCE (@CHANCE_es) July 6, 2023

Dejando de lado las rencillas que tiene con la gaditana, Gloria tiene la cabeza ocupada pensando en sus vacaciones de verano. La joven y su pareja pondrán rumbo a China tras estar unos días junto a su familia y amigos: "Tenía muchas ganas de salir de Madrid, con este calor que es horrible y luego con mi familia, amigos, mi pareja. Me voy a China. Es el típico destino que no me hubiese imaginado, pero me apetece mucho, es superinteresante ir al menos una vez en la vida a China".

Cuando vuelva, visitará Andalucía: "Con la familia siempre Cádiz, eso es como mi final del mes, en agosto siempre es el último viaje y ya me quedo para largo".