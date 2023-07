El Ministerio de Defensa realiza un homenaje a los heridos en acto de servicio: "Resistiréis porque tenéis madera de héroes"

El Ministerio de Defensa ha rendido homenaje este jueves a los 400 militares heridos en acto de servicio durante los últimos cinco años en una ceremonia que ha sido presidida por la ministra Margarita Robles. "Resistiréis, porque tenéis madera de héroes", ha sostenido la titular de Defensa aludiendo a la canción del Dúo Dinámico que ha sido interpretada en el acto.

Acogido por la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, en el homenaje han estado presentes tanto los heridos como sus familias. También han acudido varias autoridades, entre ellas, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Amador Enseñat.

La ceremonia, según la ministra, no quería tener la rigidez y formalidad de un evento militar, sino que pretendía ser "un acto humano, que sale del corazón, de sentimientos". En ella, Robles ha agradecido así a los heridos "el ejemplo que dan de superación, de fuerza y de coraje".

"El dolor que están pasando solo lo saben ellos y sus familias, que sepáis que os queremos y también sufrimos con vosotros. La vida vale la pena porque hay gente como ellos, con valor, con amor a España y siempre con una sonrisa, ojalá muchísima gente aprendiera de ellos", ha indicado la responsable de Defensa.

Una unidad de "especial disponibilidad"

Presentado por los periodistas Ángeles Blanco y Ángel Expósito, el acto lo ha abierto la teniente coronel Pilar Sánchez, jefa de la unidad médica de aeroevacuación (UMAER) del Ejército del Aire y del Espacio, quién ha destacado el trabajo de esta unidad "de especial disponibilidad, 24 horas al día, los 365 días del año". "Allá donde haya un miembro de las Fuerzas Armadas que lo necesite llegará una UMAER", ha asegurado.

Esta unidad es además capaz de "montar un hospital en un avión en un tiempo récord de dos horas", ha indicado Sánchez. Después, el general Enseñat ha reconocido que, además de la recuperación física los heridos necesitan también recuperación psicológica, asegurando que ésta es una "responsabilidad" de todas las Fuerzas Armadas.

"Se me cortó la vida"

La ceremonia también ha contado con los testimonios de varios de los soldados heridos. Entre ellos, Manuel López Alcántara ha relatado que estaba viviendo un sueño cuando sufrió su accidente en Irak. "Se me cortó la vida porque no puedo realizar lo que más me gustaba, que era mi trabajo", ha lamentado.

Junto a él han hablado el artillero Rafael Martínez, que perdió una pierna en el traslado de un obús de 12,5 toneladas que le pasó por encima, y Rafael Millán, quién sufrió un accidente el año pasado después de que su vehículo se precipitara por un barranco.

Además, se han señalado otras situaciones difíciles que son comunes en esta profesión, desde incendios forestales o maniobras de paracaídas hasta lesiones, fatales caídas desde alturas o niveles, etc. "No hay adjetivo para definirles", ha subrayado Robles, quién ha clausurado el acto con la entrega de varios ramos de flores a madres, esposas y novias de algunos de los heridos.