¿Cuáles son las mascotas ideales para mantener en un piso?

En un mundo cada vez más urbano, donde los pisos y apartamentos se convierten en el hogar de muchas personas, la idea de tener una mascota puede parecer un desafío. Sin embargo, no todos los animales de compañía requieren grandes espacios para vivir felices y saludables.

Aunque siempre se dice que no deberíamos convivir con perros de tamaño grande en un piso, la realidad es que depende mucho del perro, la raza y, sobre todo, el tiempo que vayamos a pasar con ellos y dando los paseos, ya que un can pasa la mayor parte del tiempo durmiendo (generalmente).

No obstante, si aún así preferimos optar por mascotas más pequeñas que se adapten mejor a la vida en un piso, brindándonos compañía, alegría y amor, existen muchas opciones entre las que elegir, empezando por razas de perro de tamaño pequeño, gatos y otros pequeños animales.

Una de las opciones más populares son los gatos. Estos adorables felinos son independientes por naturaleza y pueden adaptarse fácilmente a un entorno más reducido, aunque no debemos por ello presuponer que no necesitarán de cuidados. Los gatos domésticos también necesitan pasar tiempo con nosotros y unos cuidados básicos.

No obstante, los gatos son conocidos por su capacidad de explorar y encontrar rincones acogedores en cualquier lugar donde se encuentren. Además, su cuidado es relativamente sencillo: una caja de arena, una dieta de calidad y tiempo de juego y afecto serán suficientes para mantener a nuestro gato feliz en un piso.

Otra opción válida es optar por un perro de raza pequeña como el Yorkshire Terrier, el Chihuahua o el Pomerania, que se adaptan muy bien a espacios reducidos.

Aunque muchos necesitan la misma actividad física que sus "hermanos" de mayor tamaño, al ser más pequeños la verán cubierta de manera más fácil para nosotros, ya que no es lo mismo un paseo alrededor de la manaza para un Pomerania que para un Dóberman, por ejemplo.

No obstante, no debemos olvidar que también es fundamental cuidar de su estimulación mental, no solo a través del ejercicio, también con sesiones de juego en casa y con habilidades caninas (enseñarle comandos o trucos) para que desarrollen la mente.

Los roedores, como los hámsteres o las cobayas, son también opciones populares para tener en un piso. Estas pequeñas criaturas no requieren mucho espacio y pueden vivir cómodamente en jaulas o terrarios, aunque no debemos olvidarnos de mantenerlos de la forma adecuada: no por ser pequeños significa que son fáciles de cuidar, muchos de ellos requieren de un enriquecimiento ambiental elaborado y una dieta que nos llevará algo de tiempo de formular.

Los pájaros también pueden ser excelentes compañeros en un piso. Los periquitos o las cacatúas son aves pequeñas y coloridas que pueden alegrar cualquier hogar. No obstante, no debemos olvidarnos de que son animales que requieren de unos cuidados complejos y que tienen unas necesidades que en cautividad son difíciles de cubrir.

Si optamos por adoptar un ave, es importante que nos informemos bien sobre sus comportamientos en la naturaleza y, sobre todo, sobre sus necesidades de espacio, alimentación y enriquecimiento ambiental, ya que muchas especies viven durante muchos años, convirtiéndose en un compromiso para casi toda la vida.

Un ejemplar de gecko leopardo en un terrario. Patrick / PIXABAY

Otra opción por la que muchos hogares pequeños optan a la hora de elegir una mascota son los reptiles. El gecko leopardo es uno de los más populares, seguido de algunas especies de iguanas o pequeñas culebras (serpientes). Al vivir en un terrario, tan solo necesitaremos conocer sus condiciones en libertad para replicarlas y asegurarnos de su bienestar.

Aunque, de nuevo, no debemos olvidarnos de que mantener ciertos animales exóticos requiere de mucho compromiso y trabajo diario, además de un desembolso económico considerable para poder facilitarles las condiciones de vida que necesitan para desarrollarse de forma saludable.

Es importante destacar que, independientemente de la mascota que elijamos, siempre debemos tener en cuenta su bienestar y necesidades específicas. Tenemos que asegurarnos de ofrecerles un ambiente limpio, seguro y estimulante y siempre brindarles atención y tiempo de calidad, además de una alimentación adecuada, según la raza.

Antes de tomar la decisión de tener una mascota en un piso, es importante investigar sobre sus necesidades y características del animal que nos interese y considerar también nuestro estilo de vida, horarios y posibilidades de cuidado (para comprobar si son compatibles con la tenencia del animal en cuestión).