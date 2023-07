Planes de ocio en Madrid este fin de semana: 'Turandot' en el Teatro Real, misterios en el Thyssen y cine japonés para adolescentes

La famosa aria 'Nessun Dorma' sonará en el Teatro Real

El Teatro Real reserva para el mes de julio las funciones que prevé puedan constituir un buen reclamo para el público, tanto el autóctono como los muchos visitantes que aprovechan las vacaciones para acercarse a Madrid. En esta ocasión, Turandot de Puccini ha sido la elegida, en una producción que ya se presentó hace algunas temporadas, con dirección artística muy personal de Robert Wilson, creador de categoría contrastada.

El concepto estético de Wilson marca esta propuesta de manera absoluta, ya que presenta una escena de una hieratismo notable, con personajes que, cual estatuas y sin interactuar entre ellos, miran frontalmente hacia el público realizando escasos movimientos. Sus figuras iluminadas individualmente se recortan sobre un fondo en el que se producen fascinantes juegos de luz difuminada. Esto resulta especialmente adecuado en algunas de las escenas, como la de las tres pruebas, que demanda solemnidad y quietud.

Escenografía de Robert Wilson para 'Turandot' de Puccini en el Teatro Real Javier del Real

Turandot era la obra en la que Giacomo Puccini estaba trabajando cuando falleció en Bruselas en 1924, por un cáncer de garganta. Afortunadamente se encontraba muy avanzada, pero el tercer acto no estaba concluido, cosa que tuvo que hacer su discípulo, Franco Alfano, a partir de algunos esbozos del maestro. Esta muerte no sólo dejó una partitura inacabada, sino que truncó una trayectoria artística que, aún contando con 66 años el compositor, parecía virar en esta obra hacia otros lenguajes expresivos. Así lo apunta Joan Matabosch, director del Teatro Real, con estas palabras: "Turandot es una obra que busca un cambio radical de orientación estética. El Puccini anterior a ella está marcado por el realismo y el sentimentalismo, y por eso ha pasado a la historia como compositor esencialmente verista. El compositor intenta apuntarse al arte de su época, con la eclosión de las vanguardias y del simbolismo. Es una ruptura consigo mismo".

El papel de Turandot es asumido por Anna Pirozzi, soprano napolitana que consigue una actuación de excelente nivel. En el papel del tenor principal, Calaf, el primer reparto presenta a Jorge de León, que señalaba en la presentación "la responsabilidad tremenda de tener que interpretar una de las arias más famosas de la historia, Nessun Dorma". Además su presencia aquí tiene un significado especial, puesto que el padre de su maestro estudió con Miguel Fleta, y hay que recordar que fue este famoso tenor español quien cantó en La Scala de Milán el estreno absoluto de esta ópera, en abril de 1926.

Jorge de León, Anna Pirozzi y Salome Jicia en 'Turandot', en el Teatro Real Adolfo Ortega

Dado que las funciones de este Turandot están dedicadas a la memoria del gran tenor Pedro Lavirgen, fallecido hace unos meses y uno de los grandes intérpretes de Calaf de su generación, dejamos aquí su apoteósica interpretación precisamente de Nessun Dorma en versión grabada en Caracas en 1974:

Muy destacables también resultan Salomé Jicia y Ruth Iniesta, en el papel de Liù; y también Michael Fabiano, que se alterna con Jorge de León en el rol de Calaf, y estuvo rotundo y acertado en su intervención.

Como curiosidad, el propio Robert Wilson recordaba en la presentación que su vida parecía encaminada a pasar un tiempo en la Plaza de Oriente, puesto que cuando tenía apenas siete años, en el colegio le preguntaron qué quería ser de mayor. Aquel niño no dudo en afirmar: ¡Rey de España!

Cuándo y dónde: hasta el 22 de julio | Teatro Real

hasta el 22 de julio | Teatro Real Retransmisión gratuita en la Plaza de Isabel II el 14 de julio (21 h.)

Qué exposición ver este fin de semana en Madrid

Paul Delvaux. 'Viaducto', 1963. Colección Carmen Thyssen. Foundation Paul Delvaux.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ofrece durante este verano una inquietante exposición que indaga en la presencia de elementos esotéricos, misteriosos y ocultos en las pinturas de su colección. Se han seleccionado cincuenta y nueve obras de arte de las colecciones propias del museo donde se encuentra esa velada conexión, y se ha bautizado la muestra como Lo oculto.

John Atkinson Grimshaw. 'Noche con luna', 1880 (detalle) Museo Thyssen-Bornemisza

El comisario de la muestra, y a la sazón Director artístico del Museo, Guillermo Solana, inició hace años una indagación para conocer si había mimbres suficientes en la Colección Thyssen para constituir una muestra dedicada a este oscuro mundo. Para su sorpresa, confirmó que estos vestigios ocultos podían encontrarse en más de cien obras. Su intención es plantear algunas hipótesis a partir de los cuadros seleccionados, para que el espectador pueda reflexionar al respecto.

Salvador Dalí. 'Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes del despertar', 1944 Museo Thyssen-Bornemisza

La exposición está dividida en varios apartados que agrupan obras de lo más diverso en cuanto a datación y estilo. La Alquimia no ofrece tantas referencias, pero constituye la primera sección de la muestra; aunque es la siguiente, dedicada a la Astrología, donde encontramos numerosos ejemplos, ya que en el Renacimiento estuvieron muy presente las elucubraciones sobre la posición de los astros y su influencia en nuestras vidas. Todavía insisten algunos periódicos en ellas.

La presencia del Demonio en la pintura constituye la siguiente sección, Demonología, y ha sido muy transitada a lo largo de la historia. Por ello se le dedica una amplia sala que constituye el centro de la exposición, y en ella se encuentra La piedad, de José Ribera, que esconde un misterioso ojo que podría ser el de Belcebú. Encontrarlo es un reto -aunque se proporciona ayuda- y se cuenta que fue descubierto por un vigilante de seguridad con mucha vista… y no menos tiempo de contemplación.

Detalle oculto de un ojo en 'La piedad' de Ribera Museo Thyssen-Bornemisza

El ocultismo moderno de mediados del XIX fijó su interés en el Espiritismo y la Teosofía, corriente esta última basada en la combinación de filosofía neoplatónica, religiones orientales y una tradición hermética. Tuvo mucha influencia en pintores como Kandinsky o Mondrian. En cuanto a los espíritus, algunos parecen observarse en este inquietante óleo de Willard Leroy Wetcalf:

Willard LeRoy Metcalf. 'La merienda campestre', 1907. (detalle) Colección Carmen Thyssen, Madrid.

La exposición cuenta con bastantes textos que acompañan las obras, muy adecuados y pertinentes, para explicar el contexto de cada cuadro y ayudarnos a desentrañar los misterios que contiene. En definitiva, se trata de "una invitación para ver las obras de arte de una manera imaginativa", como el propio Guillermo Solana concluía en la presentación de la exposición.

Cuándo y dónde: hasta el 24 sep. | Museo Thyssen-Bornemisza

Cine japonés para adolescentes en la Filmoteca

'El jardín de las palabras' (Makoto Shinkai, 2013)

El cine de Makoto Shinkai -según señala Pablo López, programador de la Filmoteca Española- no es cine infantil. Al contrario que la mayoría de propuestas de Filmoteca Junior, pensadas para ser disfrutadas por espectadores de todas las edades, la obra del director de Your Name tiene un público muy concreto, y ese público muy concreto tiene entre 12 y 18 años, año más, año menos. Los de Makoto Shinkai son relatos de adolescencia contados desde una sensibilidad y una forma de entender el lenguaje puramente adolescentes.

Este sábado 8 a las 18 horas, tendremos una sesión que consta de dos mediometrajes -de 63 y 46 minutos- que, a diferencia de sus largometrajes, optan por un enfoque más realista, sin elementos fantásticos ni mágicos. El programa comienza con 5 centímetros por segundo (2007), una antología de piezas que muestran tres momentos de la vida de un joven japonés, desde la infancia hasta la madurez; y concluye con El jardín de las palabras (2013), la historia de un estudiante y una profesora que se encuentran por azar en un parque un día de lluvia. Las sesiones se ofrecen en Versión Original con subtítulos en español.

En los siguientes fines de semana del mes de julio se ofrecerán las tres películas con las que se convirtió en una estrella internacional: Your Name, El tiempo contigo y Suzume. Tres relatos que muestran una notable capacidad para conectar conceptos fantásticos con emociones cotidianas y una mirada fascinada y fascinadora que transforma lo cotidiano (la lluvia, la luz, una palabra, un recuerdo) en algo fantástico.

Cuándo y dónde: sábado 8 a las 18 horas | Cine Doré

Concierto de Natalia Lafourcade y Niño Josele en las Noches del Botánico

Natalia Lafourcade es el mejor plan musical para este fin de semana Sonia Sieff

Siguen las Noches del Botánico trayéndonos buena música en un entorno agradable, cuando cae el sol en este Madrid canicular. El fin de semana tendremos a Natalia Lafourcade por partida doble, sábado y domingo, pero sólo para el último día quedan aún entradas disponibles. Se ofrecerá un programa doble junto a Niño Josele en lo que promete ser una combinación bien sabrosa.

La discografía de Lafourcade está marcada por la exquisitez y sigue en ascenso, avalada por colaboraciones con Juan Gabriel, Mon Laferte, Jorge Drexler, Lila Downs, Omara Portuondo o Julieta Venegas, entre muchos otros. Pero sobre todo ello destaca su voz clara y cálida, de esas que nos llegan del otro lado del Atlántico cada cierto tiempo.

Lirismo, sensibilidad y talento siempre en sus creaciones. Desde discos como Hasta la raíz (2015) o Musas (2018), en el que reinterpretaba de viejas canciones de Atahualpa Yupanqui, Simón Díaz, Margarita Lecuona o María Grever; hasta su trabajo más reciente, Todas las flores (2022). De él extraemos aquí una estupenda canción en la que colabora Adan Jodorowsky, productor del disco e hijo del gran Alejandro Jodorowsky:

Todas las flores es un nuevo hito en la carrera de una artista que se ha movido con la misma soltura en el pop sintético, el bolero, la cumbia, el candombe, la ranchera, el bolero o los ritmos afrocaribeños, porque en esencia todas las canciones del mundo vienen a ser una misma en su argumentario.

Le precederá en el escenario el almeriense Juan José Heredia, Niño Josele, uno de los guitarristas flamencos más versátiles de las últimas décadas. Por algo ha tocado a lo largo de su carrera con artistas como Enrique Morente, Duquende, Remedios Amaya, Paco de Lucía, Montse Cortés o el Cigala, pero también con estrellas internacionales como Andrés Calamaro, Elton John, Joan Manuel Serrat, Lenny Kravitz o Alicia Keys. Cuenta en su haber dos nominaciones al Grammy Latino, en 2010 y 2012.

De su último disco, Galaxias (2022), marcado por el influjo de Chick Corea, entresacamos este tema:

Cuándo y dónde: domingo 9 | Real Jardín Botánico de la Complutense

Las mejores obras de teatro alternativo en Madrid

Una escena de 'La casa vacía' que se representa en Sala Cuarta Pared Cedida

Este mes de julio no se puede dejar de ir al teatro y además algunas salas apuestan por ofrecer nuevas visiones que seguro resultan muy refrescantes, pero no en el sentido más superficial. La Sala Cuarta Pared celebra un particular mes del teatro con Essencia, un festival de la teatralidad que ya va por su 9ª edición, pero ahora se centra en estos cálidos días.

La programación sigue explorando formatos y géneros, con espectáculos llegados de todas partes, reconocidos y premiados. Este fin de semana tenemos un par de opciones que despiertan nuestro interés y aquí recomendamos.

En primer lugar, La casa vacía presenta una propuesta transdisciplinar que aúna danza, teatro y documento. Un espectáculo de Proyecto Larrua en el que las fronteras entre la danza y otras disciplinas desaparecen. La casa vacía es un juego poético de realidades constantes.

Esta obra nos presenta a una mujer que acaba de perder a su pareja, una reconocida artista, y los espectadores se convierten en testigos de una pequeña entrevista-documental que se le hace. Esto permite viajar a través de las obras de la difunta artista, navegar por las historias que las unieron y sumergirse en el vacío de su desaparición. Arte contemplativo en danza.

Y el domingo tendremos Oveja perdida ven sobre mis hombros que hoy no sólo tu pastor soy sino tu pasto también -aquí acaba el título- es un espectáculo en el que el público asiste a una protesta laboral. Cada espectador puede moverse libremente por el escenario y cambiar su perspectiva alrededor de un dispositivo escenográfico. Premio a la Mejor dramaturgia en la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires.

Cuándo y dónde: La Casa vacía. Viernes 7 y sábado 8 (20:30) | Sala Cuarta Pared

La Casa vacía. Viernes 7 y sábado 8 (20:30) | Sala Cuarta Pared ​Cuándo y dónde: Oveja perdida... Domingo 9 (19 y 20:30) | Sala Cuarta Pared

Planes de circo para toda la familia en Teatralia Circus

UpArte en uno de los momentos de la pieza que mostrará en Teatralia Circus 2023. Rafa Marquez

Teatralia Circus sigue su andadura para trasladarnos las emociones de un circo renovado que no ha perdido su esencia: causar asombro a todas las generaciones. Este fin de semana, nos visita la compañía murciana UpArte con su espectáculo DESproVISTO. En él busca el equilibrio entre riesgo, ritmo, estética y humor.

El argumento de fondo es el afán de algunas personas por librarse de las apariencias, los prejuicios y los roles, para mostrarse desnudas y vulnerables al mundo. Con un alto nivel técnico en las acrobacias, las torres humanas o los saltos mortales, con unos intérpretes sin personajes y ese leitmotiv argumental, DESproVISTO -estreno en la Comunidad de Madrid-, constituye un nuevo camino en la trayectoria de la formación.

Los materiales textiles utilizados en escena y la propuesta corporal, que incorpora la danza contemporánea al lenguaje expresivo de la compañía, representan la idea de cambio, un paso de lo rígido a lo flexible.

Desde 2012 lleva UpArte renovando el circo contemporáneo desde Murcia. Sus montajes han girado por gran parte del territorio español y el extranjero (Francia, Italia, Inglaterra, Marruecos). Después de Todo encaja (2015) y Áureo (2018), llega este nuevo espectáculo DESproVISTO.

Teatralia Circus se extenderá hasta el 23 de julio en fines de semana alternos, con una selección de espectáculos que reúnen humor, destreza, disciplina, arrojo, habilidad, precisión, sincronía, cooperación, belleza…, todos los ingredientes que otorgan a esta disciplina artística el poder de concitar por igual a niños y adultos.