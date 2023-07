Así es Yunez Chaib, el colaborador de 'La Resistencia' que utiliza el humor para reírse del racismo

En tan solo dos temporadas, el cómico Yunez Chaib ha conseguido conquistar a Broncano y a sus espectadores de La Resistencia con su ácido humor y comentarios ingeniosos.

Nacido en Melilla, Yunez, en cuanto tiene la oportunidad, bromea en el programa de Movistar Plus+ sobre sus orígenes: "Siempre que puedo convierto el racismo en comedia porque es una manera de superarlo", afirmó.

En una ocasión, comentó con el presentador las dificultades que tenía la gente al pronunciar su nombre, como, por ejemplo, cuando va al médico: "Siempre que sale el enfermero o la enfermera con la lista de nombres, pasa lo mismo...", señaló.

"Como no saben pronunciarlo me miran y me dicen que pase, nunca intentan decirlo. En alguna ocasión que hay otra persona de origen no caucásico van descartando: chico moro con gafas y chico negro con camiseta rosa… ¡Va, tú, venga, pasa! Siempre pasa eso", recordó en el programa.

Solo les falta decir "AH SÍ, EL QUE TIENE PINTA DE MORO Y TIENE NOMBRE DE MORO" pic.twitter.com/uJk7buy1dx — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 14, 2021

Incursiones en la ficción

Yunez se ha dedicado siempre al mundo de la comedia, ya que realiza espectáculos de monólogos por todo el país, que compagina con su labor en La Resistencia y Stand-Up 3000 de Comedy Central.

Aunque el melillense también ha hecho varias apariciones en series de televisión como en Mai neva a Ciutat de TV3 o Doctor Portuondo en Filmin, donde compartió reparto con Berto Romero o Arturo Valls.

Su último trabajo en ficción ha sido en la serie Si lo hubiera sabido de Netflix, donde interpreta al amigo de uno de los protagonistas, Miquel Fernández. También participan Megan Montaner o Salva Reina.