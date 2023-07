Las excusas que está poniendo la gente para no acudir a una mesa electoral el 23J: "Tengo una mudanza el lunes y me viene muy mal"

La llamada de los ciudadanos a las urnas para escoger al próximo presidente del Gobierno el próximo 23 de julio no ha sentado muy bien a algunos que, tras recibir la notificación de que les ha tocado estar presentes en las mesas electorales, intentan buscar cualquier excusa para evitarlo.

Así, aunque la participación por correo se ha multiplicado considerablemente en estas elecciones generales, esto no exime de la obligación de estar en una mesa electoral si resultas ser uno de los 'afortunados'. Además, la fecha ha supuesto que también aumenten las alegaciones para no acudir a la cita, pero no todas las excusas sirven.

Este jueves, Espejo Público ha recordado que los convocados sí pueden librarse si están enfermos, tienen alguna discapacidad, están embarazadas de más de seis meses o si tienen un viaje contratado desde antes del 29 de mayo, cuando se hizo oficial el anuncio de las elecciones generales del próximo 23J.

Ante esto, un equipo del matinal de Antena 3 ha acudido a una de las juntas electorales para conocer qué alegaciones están presentando los ciudadanos para no formar parte de las mesas electorales. Así, el programa ha destacado el caso de Manuel, a quien le notificaron la asistencia el pasado 29 de junio y, al día siguiente, fue a la junta correspondiente para alegar: "Por la incapacidad que tengo, la enfermedad, un ictus que me dio hace unos años, yo no me veo capacitado".

También una madre acude en representación de su hija para apuntar que esta se encuentra trabajando en Reino Unido y, por tanto, le será imposible viajar a España para cumplir con su deber. Otra mujer, de 65 años, asegura: "Me viene muy mal, me mudo el lunes". Pese a esto, la mayoría de las excusas tienen que ver con el cuidado de menores o de personas mayores, viajes programados o enfermedades.

"Yo tengo una discapacidad física del 35% y, además, tengo la total permanente por las hernias de la espalda. Por consiguiente, no puedo estar en una sillita de clase de aulas tantas horas", ha asegurado otro de los 'elegidos'.