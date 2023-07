Saca el máximo partido a Chrome con estas funciones ocultas

Google Chrome es uno de los navegadores web más utilizados en todo el mundo y, aproximadamente, cuenta con unos 3.400 millones de usuarios entre todas las plataformas. Como todo navegador, tiene las funciones básicas y predeterminadas, pero también otras que no son conocidas y que pueden mejorar y ayudar en muchas de tus tareas.

Por ello, te presentamos cinco funciones de Google Chrome que quizás no utilices y puedas aprovechar.

Modo lectura

Modo lectura Google Chrome 20BITS | Mario Bordonaba Gil

El navegador ofrece la posibilidad de poder leer el contenido de la página web que desees sin distracciones. Es decir, elimina todos los elementos que no son importantes y deja a la vista el contenido puro y principal de la noticia o información.

Puedes personalizarlo con diferentes fuentes, colores, interlineado… Todo ello para lograr una mayor comodidad en la lectura.

Esta función se puede activar haciendo clic en el icono del libro que aparece en la barra de direcciones.

Deshacer cierre de pestañas

Teletrabajo. Pixabay/StartupStockPhotos

Seguro que alguna vez estabas trabajando y has cerrado una pestaña importante sin querer. Luego, has tenido que buscarla en el historial y perder tiempo.

Para recuperarla rápidamente, Chrome te permite deshacer ese cierre con un atajo de teclado. Para ello debes presionar 'Ctrl + Shift + T' (Windows) o 'Cmd + Shift + T' (Mac) para reabrir la última pestaña cerrada.

Gestor de contraseñas

Gestor de contraseñas 20BITS | Mario Bordonaba Gil

Si posees muchas contraseñas, y quieres tenerlas almacenadas en un sitio seguro y que no se te olviden para no tener que hacer el famoso proceso de no recuerdo mi contraseña, Chrome tiene un administrador de contraseñas integrado que guarda y recuerda tus credenciales.

Puede generar además contraseñas más seguras, lo que ayudará a mantener cada una de tus cuentas con mayor protección.

Gestos del ratón

Gestos de ratón 20BITS | Mario Bordonaba Gil

Para esta función necesitas de una extensión de Chrome y lo que conseguirás es ahorrar tiempo y una navegación más sencilla. Podrás configurar acciones como abrir una nueva pestaña, cerrarla, avanzar, retroceder haciendo uso de movimientos simples del ratón.

Crear grupos de pestañas

Crear grupos de pestañas en Google Chrome 20BITS | Mario Bordonaba Gil

Con esto podrás tener una mejor organización y encontrar de manera más rápida las pestañas que necesitas. Si por necesidad debes tener muchas de ellas abiertas, las puedes organizar por grupos temáticos, colores, títulos y así tenerlas controladas y ubicadas en todo momento.

