Las becas para los jóvenes que retoman sus estudios podrán solicitarse desde el viernes

Los jóvenes entre 16 y 30 años que se hayan propuesto retomar sus estudios durante el próximo curso académico en la Comunidad de Madrid podrán solicitar este viernes, siete de junio, las becas del programa Segunda Oportunidad. La ayuda se dirige sobre todo a aquellas personas con un mayor riesgo de exclusión sociolaboral y mayor abandono temprano educativo. Los interesados tendrán 15 días hábiles, hasta el 27 de junio, para realizar la solicitud, tanto de forma telemática, en el registro electrónico de la Comunidad de Madrid, como presencialmente en las oficinas de registro.

La cuantía de la beca dependerá de la renta per cápita familiar de los alumnos. La cantidad máxima que se adjudicará es de 2.800 euros y se distribuirá entre los meses que dure el curso académico 2023-2024. La Comunidad ha destinado un presupuesto de 15.000.000 euros para financiar esta subvención, a cargo de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid y cofinanciado a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Esta ayuda no es compatible con otras de idéntica naturaleza.

Para poder ser beneficiario de esta beca, los alumnos deberán cumplir unos requisitos: figurar en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y estar matriculado o tener reserva de plaza para el curso en el que se solicita la ayuda en centros públicos, privados o concertados en los que se imparta algunos de los cursos formativos que establecen las bases de la convocatoria.

La ayuda pretende que los alumnos pueden retomar y finalizar sus estudios en modalidades formativas como el curso de preparación de la prueba para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), para mayores de 18 años. Los cursos preparatorios para el acceso a la Formación Profesional de Grado Medio y Superior. También para cursar Formación Profesional de Grado Medio y Superior. Además, se contemplan aquellos programas profesionales, dirigidos a la obtención de Certificados de Cualificación Profesional de nivel 1 por alumnos que no tengan la ESO.

Desde la Comunidad de Madrid se busca con este plan mejorar la empleabilidad de los jóvenes madrileños no ocupados y que no reciben educación ni formación. Además, se busca contribuir con esto a la estrategia de la Unión Europea para un crecimiento inteligente, según recogía la Orden publicada desde el área del Vicepresidente y Consejero de Educación y Universidades.