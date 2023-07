Rufián dice que Junts ha votado el 85% de las iniciativas del gobierno español sin negociar: "¿Quién vota a cambio de nada?"

El cabeza de lista de ERC por Barcelona, Gabriel Rufián, asegura que en la última legislatura Junts ha votado el 85% de las iniciativas del gobierno español sin negociar. Y lo ha contrapuesto con la actitud de ERC que, según ha dicho, ha aprobado el 89% de iniciativas "después de negociarlas".

"¿Quién vota a cambio de nada?", ha preguntado Rufián en una entrevista en la Ser Catalanya dirigiéndose a la candidata de Junts, Míriam Nogueras.

Crítica al PSC y a los partidos independentistas

Por otro lado, ha avisado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que si quiere ser investido presidente "tiene que defender Cataluña". Y ha puesto como ejemplos que los catalanes puedan votar su futuro político y que el catalán "no sea criminalizado".

Rufián ha lamentado que el PSC no haya explicado qué propuesta tiene para Cataluña. Y ha añadido, en tono de autocrítica, que los partidos independentistas tendrían que ser capaces de sacar a los socialistas su propuesta para resolver el conflicto.

Condiciones de ERC

Preguntado por las condiciones que pondrá ERC a una eventual investidura de Sánchez, el candidato de los republicanos ha respondido que es "la defensa de Cataluña".

"Defender Cataluña es defender sus servicios, que la gente no tenga que ir en un tren miserable cada día, defender la lengua y que no sea criminalizada, defender las condiciones laborales, defender que se pueda votar el estatus político. No encontrará nadie más concreto. Si Sánchez quiere ser presidente, tiene que aceptar esto. Si no, no podrá presidir su país", ha añadido.

Por otro lado, Rufián ha lamentado que la ministra de Igualdad, Irene Montero, "esté en su casa" y ha considerado que la han vendido para tener un mejor trato. "¿Qué más venderán a cambio de ser mejor tratados?", ha preguntado dirigiéndose a la candidatura de Sumar encabezada por Yolanda Díaz.