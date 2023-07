Yolanda Díaz, sobre su elección a dedo por Pablo Iglesias: "Me molestó mucho y tuve una conversación agria con él"

La candidata de Sumar a la presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, ha defendido este jueves su propuesta de dar 20.000 euros a los jóvenes para que puedan emprender o formarse, una medida que ha considerado "posible y absolutamente necesaria" y que ha calificado de "modesta".

"Es un ingreso de 20.000 euros, un importe modesto, que a partir de la mayoría de edad podrá solicitar cualquier joven y lo percibirá a los 23 años", ha explicado Díaz, quien ha insistido en que se financiará a través de impuestos a las grandes rentas. "1,9 millones de jóvenes podrán beneficiarse en la próxima legislatura, con un coste del 0,8% del PIB, pero es una medida imprescindible para el futuro de este país porque el hijo de una familia normal que quiera montar una peluquería, no puede hacerlo", ha dicho en una entrevista en Telecinco.

Asimismo, ha defendido la universalidad de la medida, un aspecto que ha recibido numerosas críticas, incluso desde la izquierda: "La eficiencia de la sanidad pública es que a ella vamos la hija de Amancio Ortega y yo, porque la redistribución de la renta se hace a través de los impuestos. El éxito de la medida está precisamente en su carácter universal porque, además, ¿cuántos hijos de Amancio Ortega hay en España? Muy poquitos".

Y sobre las críticas a la medida de Nadia Calviño, también ha respondido a la vicepresidenta primera: "He escuchado a Calviño decir lo mismo cuando los ERTE, cuando elevé el salario mínimo, con la reforma laboral, con los becarios... pero a medida que pasa el tiempo, la vicepresidenta se va sumando al éxito de estas propuestas".

También ha admitido en esa entrevista que mantuvo "una conversación agria" con Pablo Iglesias porque no le gustó "nada" que el exvicepresidente del Gobierno la eligiera a dedo para ser candidata de Unidas Podemos. "Me molestó mucho. Tuve una conversación agria con el señor Iglesias y tomé una decisión por el bien de mi país. Yo soy una mujer libre y no estoy acostumbrada a que nadie decida por mí ni lo voy a consentir jamás", ha afirmado Díaz sobre el exvicepresidente, cuya relación se ha ido tensando desde que la ministra de Trabajo lazó su propio proyecto político.

Sobre la ausencia de Irene Montero en las listas de Sumar, Díaz no ha querido entrar en detalles: "Hay muchas personas que están y muchas que no están, como Irene Montero, Alberto Garzón, Jaume Asens... lo que no voy a contar son las negociaciones de cómo se va el señor Garzon". Sí ha destacado que en Sumar "hemos concitado un acuerdo muy grande, como nunca se había producido en nuestro país" y que "hay satisfacción en todas las formaciones políticas" que forman la coalición. "Hay que tomar decisiones", ha dicho.

Al respecto, ha admitido que se cometieron errores con la polémica ley del 'solo sí es sí', liderada por Montero: "Creo que se pudieron haber hecho mejor las cosas. Yo corregí una norma durante la pandemia y no pasa nada, somos humanos. Creo que en esta materia se pudo haber hecho mejor".

El referéndum en Cataluña "no está encima de la mesa"

Ante la pregunta de si apoyaría un referéndum en Cataluña, medida que defienden sus socios de los Comuns, ha dicho que esa propuesta "no está encima de la mesa" y ha abogado por "trabajar para llegar a un punto de acuerdo". "La única herramienta posible es dialogar, dialogar y dialogar. ¿Si gobiernan Vox y el PP va a mejorar la relación de España con Cataluña? Yo creo que no", ha dicho.

Díaz también ha destacado la buena evolución de los datos de paro y los contratos fijos discontinuos, una medida "que está funcionando bien y con la que los trabajadores están satisfechos".

Ha confirmado que su campaña arranca en La Coruña "acompañada por Ada Colau y la sorpresa de alguna otra persona" y ha pedido el voto porque "no son unas elecciones más y nos jugamos el futuro del país para la próxima década".