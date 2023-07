Alessandro Lequio ataca con dureza a la familia Onieva en Instagram: "Les irrita que se descubriera que les iban a prestar joyas"

Quedan días para la boda de Íñigo Onieva y Tamara Falcó y el asunto de las presuntas joyas robadas sigue dando que hablar. El último opinar de ello ha sido Alessandro Lequio, que le ha dedicado un durísimo post de Instagram a la familia del futuro marido de la marquesa de Griñón.

En él hace hincapié al último contratiempo que trae de cabeza a los novios. "La sensación que tengo es que la familia Onieva está irritada porque se ha descubierto que les iban a prestar joyas. El problema que hay es que les da vergüenza que haya salido en los medios que van o iban a llevar joyas prestadas", arranca su texto el colaborador televisivo, que ya en alguna ocasión se ha mostrado contrario a la relación de los futuros cónyuges.

"El cabreo que tienen es absurdo desde el momento que el propio Iñigo ha dicho de quién va a ser el chaqué, de quién va a ser la camisa, de quién va a ser la corbata, de quién van a ser los zapatos… todo está patrocinado, y las joyas de su familia parece que iban por el mismo camino", opina.

Además, ve falta de empatía de la familia del novio con los joyeros. "Lo grave que veo en esta historia es la total falta de empatía que están teniendo todos los Onieva con los joyeros. La propia Carolina ha dicho que los conoce, y no ha tenido ni una sola palabra hacia ellos que seguramente han pasado por el peor momento de su vida", escribe el italiano.

"Me imagino en una situación como la del atraco y me entran todos los males, por eso no consigo entender que los Onieva no hayan tenido una sola palabra de cariño hacia ellos, y más reconociendo que los conocen. Si los joyeros prestan esas joyas es para sacar un rédito… y ese rédito solo se consigue cuando se lucen en primera fila, que es la que ocupará la familia Onieva", concluye.