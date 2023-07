Los negocios millonarios con los que Carmen Janeiro se gana la vida entre rumores de crisis con Luis Masaveu

Europa Press via Getty Images

En los últimos días, Carmen Janeiro está siendo de nuevo noticia por los rumores de crisis en su relación con el millonario Luis Masaveu. Noticias que llegan tras una docena de años de relación y que son la excusa perfecta para saber qué ha sido de la vida de la hermana de Jesulín de Ubrique desde que se autoimpusiera una desaparición mediática hace bastante tiempo, rota ahora por esta nueva presencia en los titulares que han salido a la luz.

La difícil situación que está atravesando junto al conocido empresario querría llevarla Carmen alejada de los focos y en la más estricta intimidad, según detalla El Español, y si bien no es la primera crisis de pareja que han vivido en sus más de diez años de relación —la más reciente, sin ir más lejos, tuvo lugar en 2021— sí que se asegura que podría ser la definitiva. No por nada están viviendo ya por separado porque han pasado a la fase en la que "se están dando un tiempo".

Pero ni siquiera ahora se estaría planteando romper el hermetismo y el blindaje ante los medios que ella misma se autodecretó precisamente cuando comenzó su noviazgo con Masaveu, a pesar de que se saben las cartas que están sobre la mesa.

Eso sí, también se ha sabido que la hermana del torero tiene muchas motivaciones de trabajo por las que ni se plantearía abandonar España en un cas hipotético, y es que, según informa Lecturas, en los últimos años se ha centrado mucho en los negocios y ha hecho crecer su cartera empresarial.

Según la revista, el último de sus negocios, que lo arrancó precisamente con el marido de María José Campanario, pero que ahora se sitúa ella al frente en solitario, se trata de Ssifex Europa SL, una empresa que se dedica a "la fabricación, manipulación, distribución, comercio al por mayor y por menor, de hormigón, yeso, cementos, productos ignífugos, y de eficiencia energética, de sus aditivos y sus derivados". Según la publicación, se dio de alta en junio de 2021 con sede social en Sevilla y con una la inversión inicial fue de 1.399.500 euros.

La otra gran entidad por la que apuesta Carmen es Persolvo SL, que se dedica a "la fabricación/producción de las placas/bloques, así como todos los productos y sistemas que contengan o deriven de los productos denominados ssifex- home y ssifex-eco". En ella, siempre según la revista, al empresaria ha invertido también una buena cantidad: 78.750 euros.

Dada la reciente creación de estas sociedades, después de la pandemia, señala la revista, todavía no se puede consultar resultados de las mismas. Eso sí, da otro dato, y es que la hermana del diestro cuenta en ambas con un socio (del que no dan el nombre, pero dejan claro que no es Jesulín) que, como ella, ocupa el cargo de Administrador Solidario.