Tu horóscopo diario: jueves 6 de julio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 6 de julio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

El día de hoy va a estar protagonizado por un aspecto disonante entre la Luna y Marte que podría sacar tu lado más colérico, impaciente, nervioso o explosivo tanto en el trabajo como en la vida íntima, donde debes tener cuidado con los desencuentros y discusiones familiares, así como también con los celos con tu pareja.

Tauro

La Luna se hallará hoy negativamente influenciada por Marte y eso te volverá bastante suspicaz, tenderás a ver enemigos por todas partes o a matar moscas a cañonazos. En realidad no te va a ocurrir nada malo, pero vas a ser tú quien muchas veces te sentirás mal y te será imposible relajarte o confiar en otras personas.

Géminis

Una influencia adversa de Marte te traerá como resultado el peligro de sufrir algún accidente, lesión, traumatismo o herida, y sobre todo hoy debes tener prudencia si tu trabajo te obliga a correr grandes riesgos o te gusta practicar deportes violentos en mayor o menor medida. Cuidado con accidentes al volante de tu coche.

Cáncer

Hoy un aspecto disonante de la Luna y Marte te hará que veas el trabajo de cada día como si fuera una enorme montaña que tienes que subir, te encontrarás cansado, desganado y melancólico. Pero la única forma de enfrentarte a este estado emocional es no hacerle ni caso y afrontar tu día y tus tareas con el mayor impulso.

Leo

Debido a una posición disonante de Marte hoy será un día difícil para muchos, sin embargo, en tu caso será todo lo contrario e incluso sabrás aprovecharte ventajosamente de los problemas, tensiones o conflictos de tus adversarios o enemigos. En todo caso, hoy tendrás un día fructífero en el trabajo y feliz en la vida íntima.

Virgo

Una posición disonante de la Luna y de Marte te va a volver más radical, exigente y perfeccionista de lo que ya eres de por sí, aunque eso no significa que vayas a tener un mal día, en realidad las cosas saldrán como deseas y te enfrentarás con éxito a los problemas, pero hoy será muy difícil tratar contigo. Gran actividad.

Libra

Eres un gran amante de la paz y la armonía, pero hoy lo tendrás muy difícil porque Marte, el planeta que induce a la guerra, se encontrará disonante y aunque te esfuerces en suavizar tensiones y limar asperezas te encontrarás con bastantes situaciones crispadas o desagradables. Sin embargo, al final lograrás salir con bien.

Escorpio

Hoy Marte, uno de tus regentes, se hallará disonante y eso hará que saques tu lado más audaz tanto en el trabajo como la vida íntima. Te atrae el peligro y das lo mejor de ti en las situaciones más difíciles, por eso hoy va a ser un día de triunfo para ti. La tensión no te altera, a veces sería el ambiente en el que mejor te mueves.

Sagitario

Hoy Marte, el planeta de la guerra, se encontrará disonante, pero en tu caso el problema no será la guerra, sino precisamente el no poder hacerla. Vas a tener que esperar cuando te gustaría luchar o tomar la iniciativa, ser prudente cuando desearías ser todo lo contrario. Hoy la vida te encadena y tú no vas a poder hacer nada.

Capricornio

Nadie sabe más que tú de luchar y de pasar dificultades, afrontar las situaciones más difíciles y en las peores condiciones. Hoy es un día un poco adverso, desde el punto de vista de los astros, pero si vienen problemas tú estarás preparado para colocarte el primero en la carrera de la vida, por eso hoy será un día positivo para ti.

Acuario

A pesar de tu carácter abierto y comunicativo, puedes ser un especialista en meterte en tu mundo interior y crearte tu propia realidad cuando por fuera todo es tensión y conflicto. Incluso Urano, tu planeta regente, hace que todo vaya al revés, y cuando a los demás les va mal a ti te suele ir bien o te sientes sereno y tranquilo.

Piscis

Un aspecto disonante de la Luna y Marte te predispondrá a caer en el pesimismo o la melancolía, a ver los obstáculos del día a día como si fueran gigantescos o peligrosísimos. A pesar de todo, la protección o la suerte siempre van contigo, y no tendrás un día negativo, lo que no puedas solucionar tú te ayudará a ello el destino.