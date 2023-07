Antonio Castelo, sobre la opinión de Risto Mejide de retrasar la jubilación: "Os voy a revelar una intimidad"

Todo es mentira se ha mostrado especialmente crispado por una noticia. Y es que, una carta abierta del Círculo de Empresarios ha pedido que se retrase la jubilación en España a la franja de edad entre los 68 y 72 años.

El presentador ha preguntado a qué edad tienen pensado los colaboradores jubilarse, y todos han mostrado su cansancio y han bromeado con que van a morir antes de cobrar la jubilación.

"Nos hemos hecho 1200 programas y estoy como si tuviera 90 años por dentro", ha contestado Antonio Castelo. "La jubilación está para la gente a la que no le gusta su trabajo", ha defendido el presentador.

Sus palabras no han sido bien recibidas, pero el humorista ha aclarado: "Lo ha hecho para picaros". Acto seguido, ha confesado un pequeño secreto: "Os voy a revelar una intimidad de Risto, que ya me tiene hasta los huevos".

"Siempre que vamos por el pasillo me dice que se va a jubilar ya, que no puede más", ha lanzado Castelo. "Por eso, la jubilación está para los que no les gusta su trabajo", se ha incluido así el publicista, en clave de humor.