Vivir tras una lona de Desokupa: "Estamos horrorizados, no queríamos temas políticos"

Los vecinos de la calle Atocha, 75 están "horrorizados" con la imagen que ha colocado la empresa Desokupa en su fachada. La lona que cubre el edificio, en la que se lanza un mensaje contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros políticos, ha pillado por sorpresa a los residentes que lo desconocían. "Nosotros no sabíamos nada. Hasta que no la pusieron, no nos enteramos. La vimos por la mañana", explica una de las vecinas. "Iba a trabajar sobre las 7.50 h. de la mañana y vi como la ponían, pero no me fijé en la imagen. Me enteré cuando mi novio me llamó y me lo contó. Me dieron ganas de subir al andamio y cortar las cuerdas", narra otra de las vecinas del bloque.

La comunidad de vecinos cedió su fachada como forma de financiar parte de las obras que están realizando. La gestión sobre el espacio la hace una empresa de publicidad, que no ha querido dar declaraciones sobre el tema. "El resto de publicidad que han puesto era normal. Uno de los requisitos que pusimos era que no fuera sobre política", expone otra de las vecinas. "Ahora tenemos que esperar tres semanas para que la quiten, que es lo acordado. Hasta entonces no podemos hacer nada". Por este espacio, la empresa de publicidad les ha abonado 8.000 euros, de los 50.000 euros que habría pagado Desokupa por la campaña, según declaraba el fundador de la empresa, Daniel Esteve.

"Pensé que la lona iba a generar movida cuando la vi. Lo curioso es que la empresa de publicidad ha tapado su nombre de la lona, cuando por lo general suele aparecer. Yo creo que ellos sabían lo que esto iba a provocar", confiesa una de las vecinas.

Desde el PSOE han denunciado ante la Junta Electoral Central esta publicidad en la que se ve a Pedro Sánchez junto a Daniel Esteve y el mensaje: "Tú a Marruecos, Desokupa a la Moncloa". Además, fuentes del PSOE han declarado que se plantean llevarlo a la vía penal. "Esperamos que estas prácticas de campaña sucia sean penalizadas por los ciudadanos y ciudadanas, y que sean condenadas por todos los partidos políticos". "El odio no puede ser protagonista de la campaña electoral", concluyen.

Desokupa declara que la lona no se va a tocar

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, dio 24 horas al Ayuntamiento de Madrid para retirar esta lona "del odio y racista" o de lo contrario estudiarían medidas para adoptar. "Estamos esperando todavía. Yo le di al alcalde 24 horas y dijimos que, en función del artículo 2 de la ordenanza de publicidad exterior, esa lona podría retirarse. Y de hecho hay medidas cautelares para poderlo hacer. Así que vamos a esperar a lo que a lo largo del día de hoy [en referencia a este miércoles] hace el Ayuntamiento, que es quien tiene que tomar esa decisión", trasladaba Maroto tras la constitución de las comisiones municipales.

Por su parte, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, contestó a la portavoz socialista que el contenido del texto no es competencia municipal: "El Ayuntamiento de Madrid es competente para realizar la autorización administrativa de la colocación de una lona, pero nunca entra en el texto porque eso no es competencia municipal".

El fundador de la empresa, disfrazado de militar y con la bandera de España de fondo, declaraba en un video de Instagram que la lona no se iba a mover. "Españoles, ante el acoso y derribo de las fuerzas podemitas invasoras que están acechando nuestra lona, no veo otro lugar y otro momento que convocaros a todos. La lona no se toca, la defenderemos con nuestra vida", expresaba.