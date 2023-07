Los españoles creen que Sánchez gestionaría mejor las pensiones, mientras que confían más en Feijóo para atraer inversión

Los españoles exhibirán en las urnas el próximo 23 de julio sus preferencias para el devenir del país durante los próximos cuatro años, aunque la predilección por uno u otro dirigente político varía en función de la materia. Así se desprende de una encuesta elaborada por el Instituto DYM para 20minutos, según la cual la población española se inclina a pensar que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, gestionaría mejor las pensiones y la sanidad, mientras que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, da más confianza a la hora de atraer inversión y controlar el gasto público.

El 41,4% de los encuestados considera que un Gobierno encabezado por Sánchez lograría un mayor poder adquisitivo de las pensiones, frente a un 21,1% que opina que un liderazgo de Feijóo sería más idóneo para alcanzar dicha meta y un 10,7% que cree que no habría diferencias entre ambos dirigentes. En consecuencia, el favorito para la gestión de las pensiones es el todavía presidente del Gobierno, que tiene como aval la reforma acometida durante la última legislatura, en la que el Ejecutivo ha actualizado las pensiones contributivas conforme al IPC y ha revalorizado un 15% las mínimas y no contributivas.

Asimismo, un 35,1% de los entrevistados prefiere a Sánchez también en materia de sanidad y un 34,2% estima que el candidato socialista sería capaz de entablar mejores relaciones con las comunidades autónomas. Su homólogo popular obtiene en estas materias un menor respaldo, ya que el porcentaje de encuestados que consideran que sería él quien lo hiciera mejor desciende al 24% en materia de sanidad y al 25,7% en relación a las relaciones con las comunidades autónomas, mientras que en torno a un 12% considera que no habría diferencias entre ambos.

En cambio, Feijóo inspira más confianza en materia económica. El 39,5% de los encuestados considera que el líder popular generaría mejores condiciones para los inversores y el 34,5% opina que sería más eficaz en el control del gasto público. Frente a la candidatura de Feijóo, un 22% y un 26,9% de los encuestados creen respectivamente que sería Sánchez quien conseguiría una mayor confianza de los inversores y un mayor control del gasto público, mientras que un 11,5% y un 9,9% respectivamente considera que ambos lo harían igual.

El resultado es más ajustado en lo referido a seguridad jurídica y rebajas fiscales, aunque la ventaja es para Feijóo en los dos casos. Un 31,4% de los encuestados cree que el presidente del PP sería más idóneo para garantizar la seguridad jurídica en España, un porcentaje superior al 28,1% que afirma que lo haría mejor Sánchez. La misma opinión se repite en materia fiscal: un 30,9% de los entrevistados considera que Feijóo obtendría mayores rebajas fiscales, frente a un 26,1% que opina que sería Sánchez quien lo lograría. En ese sentido, el programa electoral del PP promete "una política fiscal no confiscatoria, a través de una reforma que alivie la situación de quienes más dificultades tienen". En cualquier caso, en ambos aspectos hay casi un 12% de encuestados que considera que no habría diferencia entre la gestión de los dos líderes y cerca de un 20% que 'no sabe o no contesta'.