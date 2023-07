Elisabeth Duval: la obra literaria y las ideas feministas que forjaron al 'fichaje estrella' de Yolanda Díaz para Sumar

"Probablemente soy feminista antes que luchadora LGTBI". La frase es de Elisabeth Duval, la joven escritora trans que se ha unido a Sumar. Una declaración que probablemente resume por qué esta joven intelectual está en política, se ha implicado en la aventura de Yolanda Díaz y por qué, precisamente, levanta suspicacias entre las feministas clásicas.

Duval se incorporado al equipo de campaña de Sumar como portavoz en materia de feminismo, igualdad y derechos y libertades LGTBI. Es un fichaje con mucho mensaje. La coalición creada por la vicepresidenta asegura que la escritora llega para impulsar un feminismo abierto, dialogante e integrador, que amplíe derechos para todo el mundo y avance en la construcción "de una España libre, diversa y orgullosa".

De Madrid a París y vuelta

Elisabeth Duval nació en el simbólico año 2000, en Alcalá de Henares (Madrid). En agosto cumplirá los 23 años. Estudió en el Instituto San Isidro de Madrid y luego vivió en París, donde se licenció en Filosofía por la Universidad París 1 Panteón-Sorbona y en Letras por la Sorbona Nueva.

Su nombre es un homenaje a su bisabuela (que se llamaba Isabel del Valle) y a su abuela (Rita Isabel). Duval viene del apellido Del Valle. De hecho, la joven está en trámites para que Del Valle sea su primer apellido.

Novelista, poeta, escritora, filósofa y crítica

Identificada como transfeminista, Duval es novelista, poeta, escritora, filósofa y crítica. Comenzó a publicar en el año 2018, en la antología Cuadernos de Medusa. En 2019 participó en otra antología, esta de relatos de narrativa queer titulada Asalto a Oz.

En 2020 llegó su primer poemario, titulado Excepción (Letraversal), y su primera novela, Reina (Caballo de Troya). En 2021 publicó Después de lo trans (La Caja Books), un ensayo en torno a la transexualidad y Madrid será la tumba (Lengua de Trapo). Este 2023 llegará a las librerías Melancolía (Planeta).

Una mujer precoz

A Elizabeth le define la palabra precoz. Lo fue para darse cuenta de que no era un hombre sino una mujer: se lo contó a sus padres cuando tenía 13 años. Y fue precoz para iniciar su desarrollo intelectual y político. Su toma de conciencia llegó a los 15 años. "Recuerdo tres grandes referentes de esa etapa: Marx, Rousseau y Judith Butler. Aunque leer a los 15 años eso te deja también un poco tarumba", le contaba el año pasado a la BBC.

La lucha por el reconocimiento de la identidad de una persona es una cuestión política"

Para Duval el feminismo trans implica mucho más; implica una transformación social. "La lucha por el reconocimiento de la identidad de una persona es una cuestión política. Y para mí es lógico que lo sea. Pero puede haber identidades o personas trans, cuya identidad no tenga ese componente político, o incluso sirva políticamente a lo contrario, que represente un modelo conservador... Para mí sí que había y hay un componente político, por considerarme feminista. Probablemente soy feminista antes que luchadora LGTBI", explicaba en aquella entrevista.

El feminismo clásico, en contra

Las feministas clásicas, las que vienen luchando por la igualdad desde la transición y que han sido muy crítica con la la Ley Trans promovida por el ministerio de Igualdad, ven su nombramiento como una "provocación" y la han calificado como un "personajillo".

"Más allá del enfrentamiento dentro del feminismo y sus variantes que creo que se han exagerado o desproporcionado en relación con lo que realmente se es. A parte de ese feminismo que ha intentado hacer ver que todo lo que no fuera esa parte, no era feminismo. Arrogándose el nombre del feminismo para un sector muy concreto, un grupo que yo creo que en realidad es muy minoritario, el transexcluyente", dijo en 2021 en el programa Tarde lo que tarde, de RNE.

Duval se meterá finalmente en política de la mano de Yolanda Díaz y tendrá que asumir ese cambio de postura. El año pasado dijo en Twitter que de ese agua no bebería nunca: "Lo repetiré un montón de veces: no voy a ir en lista alguna ni aceptaría por parte de un partido ningún cargo".

Su implicación final es parte de un proceso de compromiso con la lucha trans y LGTBI, pero también con su país. "No viví mi vínculo con España hasta que me fui a Francia", le decía a El País hace dos meses.

A Duval le preocupa el ascenso de VOX, pero cree "se ha atajado mal" o con una estrategia incorrecta. El discurso del miedo no funciona dijo en La Sexta en abril del pasado año. "Al igual que sucede un poco en Francia, solo con el discurso de que viene la extrema derecha o de que va a llegar al Gobierno, el discurso del miedo, no sirve para parar a esa extrema derecha", ni a nivel de resultados electorales, aseguró. Ahora que Vox es una fuerza que ya está integrada en el parlamento y que empieza a formar parte de gobiernos, "insistir en el discurso del miedo no funciona contra ellos", opina Duval.