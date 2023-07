Ibai Llanos supera al Rubius y se convierte en el tercer 'streamer' más seguido del mundo en Twitch

Los éxitos en cifras de Ibai Llanos no dejan de crecer desde La Velada del año 3. Desde el pasado 1 de julio ha superado los 14 millones de seguidores en Twitch y ha alcanzado los 15 millones. En total, ha sumado 1,7 millones de seguidores en la última semana.

Así, ha conseguido superar a El Rubius y se posiciona a solo 0.4 millones de alcanzar el segundo puesto, que actualmente lo ostenta AuronPlay. En el primer puesto se encuentra el estadounidense Ninja, con 18 millones de seguidores, según muestra TwitchTracker.

Un pequeño hito que solo demuestra todo lo que ha conseguido Llanos tras superar su propio récord de espectadores y poner al límite a Twitch con 3.499.999 personas en su directo.

Ranking de 'streamers' más seguidos en Twitch tras 'La Velada 3'. TWITCHTRACKER

Estos días, además, Ibai Llanos ha confesado que Twitch se ha puesto en contacto con él para disculparse por los problemas de servidores que hubo, que no permitieron que muchos espectadores vieran con normalidad parte del directo.

No obstante, no están dispuestos a admitir que la cifra de espectadores fue más alta de la que registraron. En la gráfica de Twitch se puede apreciar como durante un largo periodo no hubo más espectadores, porque no se podía.

¿No se os hace raro que fueran 3.449.999 de pico? Es como si estuviera capado, y no solo eso, un amigo me ha pasado esta captura del momento en el que Reven dijo que todo el mundo entrara con el móvil, quien sabe... https://t.co/tFLOLBbDWw pic.twitter.com/hgZYGTjnzT — el rasky (@Raskyperro) July 2, 2023

Hay usuarios que aseguran que en los momentos en los que hubo dificultades técnicas, el contador del directo aseguraba que había más de 5 millones de espectadores.

"No van a reconocer que los espectadores estaban capados", ha explicado Ibai: "No pasa nada. Está bien. Hemos hecho el récord por poquito, para que después lo podamos volver a superar".

"Twitch no me da nada por el récord y es más por un tema de ego personal que da igual", ha continuado: "También tiene razón la gente que me dice que molaría saber la cifra real en Twitch".