Los vecinos de Lavapiés se sienten inseguros tras el asesinato de Concha: "La culpa es de las drogas, no de la inmigración"

El asesinato de Concha, dueña de un local en la plaza de Tirso de Molina, en Lavapiés ha generado una gran conmoción en el céntrico barrio madrileño, cuyos vecinos se encuentran muy inseguros, pese a que los presuntos autores ya han sido detenidos: un hombre y una mujer de 58 y 56 años, respectivamente.

Los supuestos autores del crimen habrían ido a la calle Atocha, zona por la que han sido interceptados por las autoridades. En el barrio de la capital, los vecinos han organizado una manifestación para protestar por la inseguridad que sienten.

Así, un equipo de Espejo Público se ha trasladado al barrio de Lavapiés para conocer, de primera mano, cómo se encuentran los vecinos, que denuncian problemas de okupación, venta de alcohol y drogas.

Carlos, uno de los vecinos ha destacado: "Ocurrió lo que pasa cuando tienes a 15 yonkis todo el día en la plaza drogándose y bebiendo. Cuando mi pareja llamó a la Policía se fue a la terraza de enfrente a coger una jarra de margaritas y tirárnosla a la cabeza. Ya detenido, intentaba salir del coche policial".

El vecino, además, ha señalado que mucha gente intenta hacer pensar que la causa de estos problemas es la multiculturalidad del barrio, pero, según Carlos, esta no es la causa: "La droga no distingue ni de color de piel ni de clases sociales y afecta a todo el mundo. El delito no está en la etnia de nadie, está en muchas personas y la droga se come a las personas. Hay mucha Policía, pero no actúan en la zona si hay gente bebiendo alcohol y drogas en la calle".