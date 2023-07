La 'youtuber' Grace Helbig revela que tiene cáncer de mamá: "No parece real"

La famosa youtuber Grace Helbig, conocida por los divertidos vídeos de humor que lleva publicando desde hace 15 años, ha anunciado en su canal que tiene "un cáncer de mama triple positivo".

Un diagnóstico que descubrió hace un mes después de una visita rutinaria al ginecólogo y que cree que actualmente se encuentra en estado 2A.

Según le han explicado los doctores, se trata de un tipo de tumor "fácil de tratar": "Vamos a por la curación y no a por la remisión, lo cual es emocionante, alentador, útil, bueno", ha afirmado. Una buena noticia dentro de un vídeo que ha dejado sin palabras a sus seguidores.

La estadounidense, con 2,6 millones de suscriptores, no ha podido evitar dejar atrás el humor en esta publicación tan seria. "Estoy muy nerviosa", ha confesado tras revelar la noticia: "Aún no parece real, es surrealista".

Asegura que, actualmente, se encuentra con confianza en sí misma para superar la enfermedad y que, tras dos semanas muy triste, ha conseguido asumir la noticia y motivarse a seguir adelante.

De momento, continuará publicando su pódcast llamado This might get weird semanalmente, pero desconoce aun si seguirá creando más contenido. "Necesito escuchar a mi cuerpo", ha concluido.