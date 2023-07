Pedro Piqueras responde a Santiago Abascal por la bandera LGTBI: "Se permite por cuestiones de solidaridad"

Como es costumbre cada año, a finales de junio se celebra el Orgullo LGTBI, con marchas y carrozas en las que no solo se organizan actividades musicales y de ocio, sino que se reclaman los derechos del colectivo. Pero durante todo el mes se realizan diferentes actos, y el más significativo es la muestra de la bandera arcoíris en determinados lugares, como los edificios institucionales.

Tras las elecciones autonómicas y municipales, Vox llegó a algunos Ayuntamientos y saltó a los medios la decisión que tomó el alcalde de Náquera (Valencia), del partido de Santiago Abascal, de vetar la bandera del colectivo en los edificios municipales. Esto provocó no solo la crítica de asociaciones LGTBI, sino una respuesta de sus habitantes, muchos de los cuales sacaron la enseña a su propio balcón.

Sin embargo, el líder de la formación verde defiende esta decisión, y así lo ha vuelto a hacer en su entrevista con Pedro Piqueras este martes en Informativos Telecinco.

El Zasca de Pedro Piqueras a Abascal por la bandera LGTBI



Chapó Pedro, chapó. pic.twitter.com/PtR99Ck94O — M 📺 (@casasola_89) July 5, 2023

"Como sabe, era costumbre generalizada en nuestro país que, en torno a la fiesta del Orgullo, la bandera LGTBI apareciera en consistorios, en gobiernos regionales...", comenzó explicando el periodista. "De repente llegan ustedes a las instituciones tras las elecciones de mayo y se desata algo que podríamos denominar como 'la guerra de las banderas'. ¿Por qué la retirada de las banderas LGTBI de muchos sitios o por qué no ponerlas?".

"Pensamos que es una bandera ideológica que no representa a todos los homosexuales. Hay muchos homosexuales que votan a Vox y a otros partidos políticos que no se sienten representados por un lobby ni por una bandera concreta", respondió Santiago Abascal. "Es más, yo a los homosexuales que conozco, la bandera que los representa es la de España, que nos integra y nos acoge a todos, independientemente de nuestra extracción social, del lugar en el que vivamos, de nuestro sexo o de nuestra orientación sexual".

El líder de Vox recordó en ese momento las palabras de Pedro Sánchez, que dijo que el gesto de no "colgar esa bandera en los Ayuntamientos significaba que los derechos humanos estaban siendo vulnerados". El entrevistado tachó esta afirmación de "mentira" y recordó que "el Tribunal Supremo ha dicho que no se puede colocar ninguna bandera que no sea oficial: es decir, la de España, la de la región y la de los Ayuntamientos".

Pero, en ese momento, Pedro Piqueras le interrumpió para rebatirle su declaración. "Sí se permiten banderas por cuestiones de solidaridad. Lo he estado leyendo antes y podría ser perfectamente la bandera LGTBI, por una cuestión de solidaridad", espetó el presentador, a pesar de que Abascal continuó asegurando que él no había leído eso.