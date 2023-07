La 'influencer' Raquel Reitx revela la táctica de ligar de los futbolistas: "Todos hacen lo mismo"

Raquel Reitx es una de las influencers más pioneras de España. Comenzó en YouTube hace casi una década y este tiempo ha aprendido muchos de los secretos del mundillo. El más jugoso: la manera de ligar de los futbolistas.

En su entrevista en el pódcast de la tienda de maquillaje Druni, a Raquel no le ha avergonzado reconocer que es muy sencillo ligar en redes sociales.

A pesar de haber sido una creadora de contenido que ha mostrado mucho sus relaciones en su perfil, también ha recibido cientos de mensajes por privado en su cuenta de Instagram de deportistas interesados.

"Las redes sociales te ayudan a ligar", ha asegurado: "Te habla muchísima gente y te hablan muchísimos futbolistas". Deportistas de primera división que, según ha revelado, "todos hacen lo mismo".

"Tengo la teoría de que lo pactan en el vestuario porque todos envían un emoji de 'fuegito' o una carita enamorada y si no les contestas, lo borran", ha explicado: "Siempre lo mismo".

No obstante, Raquel ha dicho que no ha llegado a aceptar ninguna de estas proposiciones y nunca ha ido a cita con ningún futbolista. "No es mi gremio", ha bromeado.