Medio millón de niños sufren algún tipo de malnutrición y 1,3 millones viven en hogares sin una temperatura adecuada

En España hay el doble de menores de edad que viven en hogares con privaciones materiales severas que en 2008. Ya sea porque sus familiares no pueden permitirse imprevistos, comer carne o calentar la casa, la llamada carencia material severa para los niños y adolescentes fue en 2022 del 10,1%, el dato más alto de toda la serie histórica. Se trata, además, del único indicador de la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) que ha aumentado en los últimos años, hasta duplicarse respecto al 5,5% de hace 15 años.

Esta es una tasa que mide la proporción de población que vive en hogares que carecen de al menos cuatro gastos básicos y que, entre la infancia, se ha disparado considerablemente. Así lo refleja el último informe Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con Enfoque de Infancia 2023, de Plataforma de Infancia: más de uno de cada tres niños y adolescentes no pudo salir de vacaciones, 1,3 millones (el 16,1%) sufrió las consecuencias de la pobreza energética, el 7,4% no tenía acceso a un ordenador o tablet, y casi medio millón (el 6%) sufría algún tipo de malnutrición por no poder comer proteínas de origen animal al menos cada dos días. En total, 821.000 menores de edad estaban en esta situación de carencia material el año pasado.

La investigación alerta sobre un hecho preocupante: los menores son el colectivo más vulnerable frente a la pobreza. España, de hecho, es el tercer país de la Unión Europea (UE) con la tasa de pobreza y exclusión social (AROPE) entre menores de 18 años más alta, solo superada por Bulgaria y Rumanía: 2,6 millones de menores de edad, más de 3 de cada 10 niños y adolescentes, estaban en esta situación en 2022. Mejora, eso sí, el dato respecto a 2021 (32,2%) y 2008 (34,4%).

"Tener hijos supone un gasto medio de 672 euros para las familias. Un gasto que, según se acercan a la adolescencia, se incrementa" ha explicado Ricardo Ibarra, el director de la red que aglutina a más de 70 entidades de infancia, durante la presentación de los datos. La investigación revela que más de la mitad de niños y adolescentes vivían en hogares con dificultades para llegar a fin de mes. Una situación que, como ha señalado Ibarra, se agrava cuando los menores tienen entre 13 y 19 años: en esa franja de edad, la tasa AROPE se eleva hasta el 35%, frente al 29,9% de los niños de entre 0 y 3 años.

Igual de "alarmante" es, para la Plataforma, la tasa de pobreza severa: el 13,5% de los niños viven en una familia que percibe menos de 560 euros al mes.

Vivir en zonas rurales o en el sur dispara el riesgo

Vivir en zonas rurales, en comunidades del sur de la península, formar parte de una familia monomarental o tener al menos un progenitor de nacionalidad extranjera son, además, factores que disparan esa vulnerabilidad.

Los territorios transfronterizos y los del sur de España, como Canarias, Ceuta, Melilla, Andalucía, Extremadura y Murcia, son las zonas con tasas superiores a la media nacional, que pueden llegar hasta el 49%. En cambio, las comunidades del Mediterráneo septentrional (Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña) o del norte del país (Navarra, País Vasco, Cantabria, La Rioja, Aragón y Galicia) y Madrid, son las que anotan mejores cifras, inferiores a la media nacional.

Familias monomarentales o padres extranjeros

El tipo de familia es otro factor de riesgo. Las familias con un solo progenitor, por ejemplo, siguen siendo las más vulnerables: la mitad de los niños de las familias monomarentales están en riesgo de pobreza o exclusión social, especialmente cuando es una mujer; dato parecido al de las familias con tres menores de edad (46%). Pero la situación empeora en aquellas casas en los que viven más de tres niños o adolescentes: el 65,2% están en riesgo.

Además, España es el país de la UE con la mayor tasa de pobreza entre menores cuyos padres tienen origen extranjero (en especial si es extracomunitario). Siete de cada 10 niños y adolescentes de progenitores de origen extranjero está en riesgo de pobreza y/o exclusión social (32,8% es la media comunitaria). En la misma situación están más de la mitad de entre quienes alguno de sus padres es extranjero. Datos que, destaca el estudio, "están muy distanciados de la infancia con progenitores de nacionalidad española cuya tasa de riesgo de pobreza es del 23,5%"

Y, en esa línea, es también determinante el nivel formativo del padre o la madre. Ocho de cada 10 niños con padres y madres solo con estudios primarios estaban en riesgo de pobreza y exclusión social. Algo que, según Eva Gracia, socióloga y autora del informe, tampoco quiere decir que tener padres con estudios superiores sea una garantía de no caer en esa situación (el 15% con formación superior está en riesgo de pobreza).

De cara al 23-J: más inversión y más ayudas

Ante esta coyuntura, la Plataforma de Infancia ha exigido una serie de medidas a los partidos políticos de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio. Ciertas políticas que, según ha subrayado el director de la organización, Ricardo Ibarra, deberían complementar a las medidas de escudo social que han podido "contener" la pobreza en cierta parte, pero que aun así no han conseguido todavía erradicar la tasa de pobreza infantil en España. "Seguimos teniendo un problema estructural", ha subrayado.

El primer paso, para la red de ONGs, tiene que ir por aumentar la inversión en políticas de infancia. "España solo invierte el 1,6 % del PIB cuando la media europea se sitúa en el 2,5%. Además, en 2022 las transferencias sociales solo alcanzaron al 8% de los niños y adolescentes y solo lograron reducir la tasa de pobreza en 7,5 puntos, cuando le media europea está alrededor de los 16 puntos", ha señalado Ibarra. Algo que, según ha reiterado, se traduce en un menor apoyo a los niños en situación vulnerabilidad y en datos que históricamente han sido muy altos.

Por ello, piden una "garantía de ingresos" para las familias, con la creación de una ayuda a la crianza de carácter universal a través de deducciones fiscales reembolsables en el IRPF. También proponen apoyos específicos a las familias monoparentales, para que, desde el primer hijo, se las equipare a las familias numerosas.

"Y lo que sí que se está desplegando, como el IMV, vemos que no está llegando a todos los números que se esperaba ni se está ejecutando la totalidad del presupuesto. Hay que mejorar el umbral de acceso para que llegue a todas las familias en riesgo de pobreza y facilitar y resolver los problemas que se puedan estar danto a la hora de acceder al IMV", ha pedido Ibarra.

Por último, una de las acciones que podrían fomentar la reducción de esa tasa AROPE sería el refuerzo de los servicios públicos, como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, aumentar el gasto público en becas y ayudas al estudio (del 0,19% del PIB actual al 0,44%) y apoyar, en ese sentido, otros tipos de "gastos ocultos de la educación", como los extraescolares, el material académico o las ayudas comedor.

puntos con respecto a la tasa AROPE entre la infancia.