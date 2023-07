Asraf Beno regresa de 'Supervivientes' más enamorado que nunca: "Quiero casarme con Isa Pantoja y tener un hijo con ella"

Asraf Beno ha regresado a España después de su paso por Supervivientes, donde se convirtió en el concursante relevación, a pesar de la mala relación que ha tenido con sus compañeros. Ahora, el joven ha concedido una de sus entrevistas más sinceras a Lecturas, en la que habla de su paso por el programa y sus planes de futuro.

El novio de Isa Pantoja ha hecho un repaso del programa, y es que ha querido destacar que, si bien no llegó a sufrir racismo, sí que ha sido víctima del clasismo: "Lo peor ha sido estar solo y sentir rechazo. Al final he aguantado, pero tuve ganas de abandonar muchas veces".

El yerno de Isabel Pantoja ha tenido varios encontronazos con sus compañeros, de hecho, uno de los más duros fue con Alma Bollo y Manuel Cortés, primos de su novia. "Si fuera por mí, no los invitaría", ha destacado haciendo una referencia a su boda y criticando las quejas constantes que le han hecho tanto a él como a su relación.

Para él, ahora lo más importante es estar con Isa. De ella no tiene nada más que buenas palabras, al igual que de su hijo: "Yo estoy con dos personas, no estoy solo con una. Cuando me voy de casa, dejo a dos personas que amo. Amos a su hijo como si fuese mío, respetado al padre. No veo una vida sin ellos".

"Llevo cuatro años y seis meses con Isa, ¡quiero tener un hijo con ella!", ha sorprendido Asraf asegurando que el propio hijo de la televisiva se lo pide. Aunque, antes que ser padres, su futuro está marcado por su inminente boda.

De este modo se prepara para darle el 'sí, quiero' a la hermana de Kiko Rivera, con el que no tiene ningún tipo de relación. Por el momento no tienen fecha preparada, pero "de este año no pasa", por lo que el mes de octubre es uno de los que más suenan.