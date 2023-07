Las confesiones de Victoria de Marichalar y su "alma gemela", Rocío Laffon: "Las dos somos muy ambiciosas"

Esta es la historia de una amistad. De una de la que presumen Victoria Federica y Rocío Laffón, su mejor amiga y "alma gemela". Apasionadas de la moda, ahora las dos protagonizan un extenso reportaje con entrevista incluida en la revista ¡Hola!

"Las dos somos muy ambiciosas", confiesan. "Tenemos muchos proyectos en la cabeza que, si Dios quiere, el día de mañana serán una realidad. Y algunos de ellos los llevaremos a cabo cada una por su cuenta y otros conjuntamente", detallan.

Sobre los inicios de su inquebrantable amistad, cuenta la amiga de la sobrina del rey: "Mi padre y su madre comparten afición por los caballos y nos veíamos mucho en Sevilla por 4ese motivo. Y cuando Vic empezó a montar también allí, se quedaba siempre en mi casa", relata. "Desde el minuto uno supimos que seríamos amigas. No tuvimos ni que intentar conectar", remata Victoria. "Fue como un flechazo".

En cuanto a su día a día, señala Victoria que ella se apunta "a más cosas que Rochi", que "es más tranquila". "A ella le gustan más los saraos de día y a mí los de noche", confiesa.

Ambas reciben cada día multitud de críticas en las redes sociales. De eso también hablan en la revista. "¿Que si nos afectan? Yo ya estoy acostumbrada y no me afectan. Yo sé cómo soy y los que me hatean no me conocen", se defiende Vic. "Nos afectan a las dos mucho más las críticas de la gente que nos quiere que las de los seguidores", concluye Rocío.