Meghan Trainor da a luz a su segundo hijo con Daryl Sabara

No lo ha hecho público hasta ahora, si bien nació el primero de mes. Meghan Trainor ha anunciado ante sus más de 17 millones y medio de seguidores en Instagram que ella y su marido, el actor Daryl Sabara, conocido por su papel protagónico en la saga cinematográfica Spy Kids, ya se han convertido en padres por segunda vez en sus vidas.

La artista de canciones como All About That Bass, Made You Look o Me Too y el intérprete de 31 años ya tenían un hijo en común, a quien pusieron de nombre Riley, y que sopló sus dos primeras velas a principioes del pasado mes de febrero.

"El 1 de julio (el séptimo aniversario de nuestra primera cita) le dimos la bienvenida al mundo a Barry Bruce Trainor", escribió en Instagram la cantante de 29 años junto a un emoticono de un corazón azul y un oso y una serie de fotografías del recién nacido, entre las que destaca la primera, por ser en blanco y negro y con el pequeño recostado sobre el pecho de su madre.

"Ha sido un bebé grande con un peso de 8 libras 7 onzas [3.82 kilogramos] y [que ha venido] de lado, pero tuvimos una cesárea increíble y con éxito, ¡y finalmente logré mi contacto piel con piel!", ha dicho sobre una práctica consistente en colocar al recién nacido en contacto directo con su madre inmediatamente después de nacer y que ayuda a los bebés a adaptarse a la vida fuera del útero y a crear un mayor vínculo, así como a las madres a iniciar la lactancia.

"Gracias a todos el increíble equipo médico y de enfermería que nos han cuidado tan bien", ha dicho la artista, quien en su publicación también incluye imágenes del orgulloso padre con el pequeño, que también es sostenido por su abuelo, amén de otras aún en el hospital.

La publicación se ha llenado además de comentarios, enhorabuenas y parabienes de grandes amistades de la jet set hollywoodiense y de la industria musical como Ashley Benson, Paris Hilton, Mandy Moore, Gloria Gaynor, Freida Pinto o Chrissy Metz.