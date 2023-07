Mario Vaquerizo responde a la actriz Mónica López por sus críticas a Pablo Motos: "Es una chica totalmente absurda"

Hace unos días, la actriz Mónica López, de la serie Rapa de Movistar +, se colocó en el centro de la polémica tras unas duras declaraciones contra el presentador Pablo Motos y su programa en Antena 3, El Hormiguero, a los que acusó de cosas como "blanquear el fascismo".

Precisamente, hace una semana el compañero de reparto de Mónica, Javier Cámara, había estado en El Hormiguero promocionando la serie, junto Pablo Motos, algo que no hizo ella, según reveló, por voluntad propia.

La intérprete opinaba en el programa La caravana, de la emisora catalana Ràdio Estel, que "no se debe ir a El Hormiguero. Ese señor blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable. La gente de la cultura no debemos ir a El Hormiguero".

"Me negué a ir [a la entrevista en El Hormiguero] y a él le importó un pimiento [a Pablo Motos] y no fui, pero el pobre Javier tuvo que ir. Y Javier me dijo 'es que hay que ir, Mónica, en una sola sesión lo ven 3 millones de personas. Verá mucha gente la serie'".

Pero la actriz decidió no hacer promoción de la serie en la que trabajan ella y muchas otras personas. "Tendremos un producto buenísimo que verá un poco menos de gente", afirmaba, a la par que "no se tiene que ir a estos sitios. No se tiene que ir por ética", opinaba.

Aunque Mónica López tuvo algunos apoyos en redes sociales, también recibió numerosas críticas por sus palabras contra Pablo Motos y El Hormiguero. Entre las segundas se sitúa ahora la opinión de Mario Vaquerizo, líder de Nancys Rubias.

Según el artista, lo que dijo la actriz le parece es "una falta de respeto a un programa que cumple la misión de entretener". "Esa actriz me parece una chica totalmente absurda. No sé quién es, ¿cómo se llama?", declara en Herrera en la Cope.

"Ella, si quiere ser política, que se dedique a la política. Ser actriz significa entretener y dar rienda suelta a tu capacidad interpretativa. No te metas en esos jaleos", continuó el marido de Alaska.

"Creo que es una falta de respeto a ese programa que cumple una misión que es entretener día a día a todo el mundo que va allí y a los espectadores", declaró, zanjando: "Yo he colaborado en El Hormiguero durante mucho tiempo y el otro día estuve con ellos. Si ella tiene la necesidad de decir eso, bien, pero todos los artistas agradecemos un programa como El Hormiguero, que nos permite poder promocionar los trabajos".