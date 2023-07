El líder de Desokupa, ataviado con uniforme militar y un arma: "La lona no se toca, atentos a la llamada a filas del Mariscal Desokupa"

El líder de la plataforma Desokupa, Daniel Esteve, ha hecho unas polémicas declaraciones en un directo de Instagram en referencia a los disturbios en Francia al sostener que, si esta situación se llegase a replicar en España, sería "uno de los cabecillas del ejército de la calle".

"Yo he visto patrullas vecinales francesas que se están metiendo en manada a violar a sus mujeres". En caso de que algo parecido tuviera lugar, el mandatario de Desokupa no lo dudaría: "Si esto llega a España, Dios no lo quiera, pienso ser uno de los cabecillas del ejército de la calle. No voy a salir con un palo. Y si tengo que morir, moriré en la calle defendiendo mi país y a mi familia", ha dicho.

Daniel Esteve, líder de Desokupa, en el directo de Instagram que ha generado polémica.

En el directo, también se ha referido a las próximas elecciones generales del 23 de julio: "Espero que las urnas echen a estos tíos de por vida; que le demos armas al Ejército y la Policía y que se cierren las fronteras de una vez. Si no, nos veremos en las calles", ha manifestado.

No es la primera polémica que ha rodeado esta semana a Desokupa. El pasado lunes, la empresa desplegó una lona en la madrileña calle de Atocha contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde se ve su cara enfrentada a la de Esteve, con el lema "Tú a Marruecos, Desokupa, a la Moncloa".

Este pasado jueves, Esteve subió un vídeo en el que aseguraba que "la lona no se toca", ataviado con un uniforme militar y un arma en la mano. Defenderemos la lona con nuestras vidas. Atentos a la llamada a filas del Mariscal Desokupa".