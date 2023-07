David Beckham recuerda su look más vergonzoso y señala a Victoria Beckham

David Beckham es conocido más allá del fútbol por muchos de los estilismos que ha lucido a lo largo de los años, en ocasiones aconsejado por su mujer, Victoria Beckham. Y, aunque recuerda con orgullo muchas de sus apariciones públicas, hay una que detesta especialmente: cuando viajó a Sudáfrica con el pelo trenzado.

En una intervención reciente durante un evento de recaudación de fondos en Londres, Beckham echó la vista atrás para relatar el momento en el que viajó con la selección inglesa a Sudáfrica. Un viaje que emprendió con un nuevo look, pues su cabeza estaba llena de trenzas.

"Me las hice el sábado y el lunes volé a Sudáfrica con la selección inglesa para un partido. Tuve la oportunidad de conocer al gran Nelson Mandela. Y en la foto que tengo con él aparezco dándole la mano y con trenzas en el pelo. Es lo único que lamento", apuntó el deportista.

Throwback to when David Beckham braided his hair to meet Nelson Mandela. pic.twitter.com/vo4nhfJHFX — No Context Brits (@NoContextBrits) May 5, 2022

Esta historia ya la había compartido en otros momentos, pero esta vez añadió un dato: en su cambio de imagen influyó Victoria Beckham, que le presentó a la estilista responsable del peinado.

"Estábamos con su familia y una de sus amigas, que es estilista. Le pregunté si podía hacerme algo en el pelo y me dijo: '¿Quieres trenzas?'. Y yo le dije: 'Sí. No sé lo que son. Pero me parece bien. Fue doloroso hacérmelas, pero me gustaron. La gente me pregunta si me arrepiento de alguno de mis peinados y, aunque no me arrepiento de ninguno, sí que me arrepiento de las trenzas", señaló, aclarando que su mujer no intervino cuando le hicieron el peinado.