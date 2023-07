Abraham Mateo ha visitado este martes Así es la vida, el programa presentado por Sandra Barneda en Telecinco. El cantante ha actuado en plató, y ha repasado su larga carrera musical pese a tener todavía 24 años.

La presentadora ha querido preguntarle también por su reciente victoria en 'La velada 3', el evento organizado por el streamer Ibai Llanos en el Civitas Metropolitano (Madrid). El artista ganó contra el streamer Ampeter, y celebró su victoria cantando su clásico 'Señorita'.

Mateo ha explicado lo que significó para él ganar el combate: "Era muy importante, porque al final no solo me enfrentaba a mi rival, sino también a muchas personas del streaming que en su día me lo pusieron imposible".

Y es que el cantante ya ha expresado en muchas ocasiones el acoso que sufrió cuando comenzó su carrera musical. "Era enfrentarme a mi mayor miedo desde chiquitito, a esas personas que me habían puesto muchos prejuicios y subestimado. Quería demostrar, sobre todo a mí mismo, esa fortaleza mental", ha expresado en el programa de Telecinco.

"Mi rival tuvo cuatro meses y yo entrené veinte días", ha remarcado el cantante. Ha contado entonces cómo surgió todo: "Después de un show hace cuatro meses, en una fiesta vi el tweet de Ibai para la velada. Le mandé un mensaje diciendo que quería dedicarle una canción a Auronplay".

Su deseo era replicarle a su mayor detractor cuando era adolescente. "Le dije que me gustaría más cantar, que es lo que sé hacer, pero si había que pelear, se peleaba. La cosa se quedó así, pero cuando quedaban 20 días se lesionó un boxeador y me llamó", ha relatado.