Cuidado si recibes este mensaje sobre la mesa electoral: Interior alerta de una nueva estafa de 'phishing'

‼️ NO PIQUES ‼️



Si recibes un mensaje como el de la imagen, ten claro que no te lo envía @interiorgob



🟦Se trata de un intento de #phishing: NO HAGAS CLIC



🟩El Ministerio no comunica si te ha tocado estar en una mesa. La notificación llega por correo certificado pic.twitter.com/rT7tMZEj4E