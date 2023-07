Feijóo promete un gobierno sin sectarismos, que apoye a la UE y la OTAN y tenderá la mano para pactos de Estado si llega a la Moncloa

El candidato popular a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, promete que, si gana el 23-J, formará un Gobierno sin "sectarismos", que sea leal a la UE y a la OTAN, y tenderá la mano para alcanzar pactos de Estado. Lo ha hecho en la presentación de su programa electoral, desde Casa América -aunque con una fotografía de la Moncloa de fondo-. Desde allí, Feijóo ha mandado un mensaje de unidad frente a política de bloques y se ha comprometido a trabajar "como adultos".

"Empezando por mí y por los miembros de mi consejo de ministros: solo lo serán si acreditan máxima preparación y cero sectarismo. Que nadie cuente conmigo para otorgarle máximas responsabilidades a quien no ha aportado nunca nada, para mantener en sus puestos a quienes cometan aberraciones como la ley del solo sí es sí, y para nombrar en cualquier sitio a españoles contrarios a la UE, a la OTAN o la defensa de la soberanía nacional". Con esto último, el popular ha marcado distancias con las fuerzas parlamentarias minoritarias pero, sobre todo, con respecto a Vox para evitar a toda costa una coalición. Además de huir de antieuropeístas, el PP ha puesto el acento en la lucha contra la violencia machista y la igualdad de las personas LGTBI, que ha incluido en su programa.

De este modo, Feijóo se ha presentado como la alternativa a "la política de bloques" que, en su opinión, ha "dividido" a la sociedad y ha prometido ser quien cohesione de nuevo España y vuelva a la política de pactos de Estado. "Mi gobierno tenderá la mano a todos y buscaré encontrarme con el PSOE que fue, que el sanchismo ha anulado y ojalá después de [Pedro Sánchez] vuelva con el sentido de Estado y capacidad de llegar a acuerdos".

Todo ello "sin revanchas". Porque lo que busca es, precisamente, erradicar "las vendettas, el sectarismo y los egos" de ejercer, según el popular, el actual Gobierno. Así, por ejemplo, ya avanza que no derogará la Reforma Laboral sino que la modificará de la mano de los agentes sociales. Para cumplir con estos propósitos, el candidato ya ha avanzado que en caso de ganar las elecciones del 23 de julio, llamará al líder del PSOE, "sea quien sea", para que le deje gobernar. "Y si no lo hace, llamaré a cada uno de sus barones para que le convenzan", ha incidido con motivo de los socialistas más rebeldes.

365 medidas "para todos los días de todos los años"

El programa electoral del PP incluye 365 medidas "para todos los días de todos los años", que se centran "en las personas y no en el poder" y que no "se cierran en bloques sino que se abren a acuerdos". Tal y como ha advertido la secretaria general, Cuca Gamarra, "que nadie espere fórmulas mágicas ni dogmas inamovibles porque son medidas evaluables y reales". Por su parte, Feijóo ha explicado que todo este programa descansa sobre tres principios básicos que aplicará nada más llegar a la Moncloa. "La gobernabilidad de España no puede descansar en el independentismo, el voto de Bildu no servirá para nada en nuestro país y la mayoría no se puede dejar secuestrar por la minoría, por ninguna".

En materia de sanidad, promete blindar el sistema público, en materia de educación plantea un pacto estable así como, "aprovechar con eficacia" los fondos europeos para mejorar la productividad de la economía y responder a "la tragedia demográfica y al reto de la conciliación, velar por el medio ambiente, garantizar una política de agua y que los jóvenes no vivan peor que sus padres".