Las mujeres creadoras serán protagonistas en la nueva temporada del Teatro Fernán Gómez

El teatro madrileño Fernán Gómez, situado en la Plaza de Colón, ha presentado ya las obras que se representarán en su escenario durante la próxima temporada. Uno de los ejes vertebradores para llevarla a cabo, según ha explicado su directora, Laila Ripoll, ha sido el "escuchar voces que tradicionalmente han sido silenciadas". Se refería así a un cúmulo de mujeres creadoras, que se convertirán en las protagonistas durante los próximos meses. Para ello, han incluido La Regenta o las hijas de Bernarda Alba.

Al acto de presentación ha acudido la delegada municipal del área de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, quien ha querido subrayar "el papel fundamental" que juegan todos los trabajadores "detrás del escenario". Para ello, ha puesto como ejemplo a su abuela, que fue taquillera. "Recuerdo lo especial e importante que era su labor cada vez que el teatro acogía una obra", ha explicado.

"La próxima temporada pasarán por esta cartelera títulos clásicos y novedades, diversas disciplinas artísticas, distintos géneros musicales y diferentes temáticas, gracias a una amplia programación que persigue la variedad y calidad", ha apuntado Rivera de la Cruz. Y es que el centro acogerá obras destinadas a todos los públicos, desde los más pequeños hasta los más mayores.

Teatro, Navidad, música...

Tras los balcones será una de las "experiencias únicas a principio de temporada" del Fernán Gómez. Esta obra, que se representará los días 22, 23 y 24 de septiembre, es un espectáculo con el que los actores recorren diferentes espacios del centro, dejando así ver recovecos que los espectadores no habían podido disfrutar antes. Cuenta la historia vivida en una casa durante la pandemia, tras las ventanas y terrazas durante el periodo de confinamiento.

Galdós enamorado, Abre el ojo, Tío Vania, La Regenta, Todas las hijas... son otros títulos que ostentará la cartelera de este teatro durante la próxima temporada. Además, habrá espacio para hacer reflexionar a los espectadores sobre los derechos humanos, con el ciclo de Teatro y Derechos Humanos. Es ya la segunda edición que el teatro organiza este ciclo, pero esta vez estará orientado a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Para el público infantil, el centro ha programado Navidad en la Villa, con el que se representará el montaje que resulte ganador del Certamen Barroco Infantil en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Será desde el 19 de diciembre hasta el 7 de enero, coincidiendo así con las vacaciones del colegio.

La música y la danza también tendrán espacio esta temporada. Y es que el centro volverá a ser sede del Festival Internacional JazzMadrid, dirigido por Luis Martín. Además habrá otros espectáculos como Los Grandes del Gospel, The streets of New Orlenas by The New Orleans Gospel Stars.

Por último, las exposiciones seguirán presentes en el Teatro Fernán Gómez a través de exhibiciones como Amazonia o Notre-Dame Paris.