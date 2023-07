Kevin Federline no piensa insistirles a sus hijos para que vean a su madre, Britney Spears

Queda un mes para que Kevin Federline, el exmarido de Britney Spears y padre de sus dos hijos, Sean Preston y Jayden James, se mude de California a Hawái por el nuevo puesto de trabajo de su actual esposa, Victoria Prince. Y en ese tiempo no parece que vaya a hacer nada porque los adolescentes se despidan de su madre, dado que él tiene la custodia completa.

Según informan medios norteamericanos como TMZ o Page Six, el exbailarín y modelo de 45 años no va a insistir ni un mínimo para que, antes de la mudanza, ninguno de sus hijos, de 17 y 16 años —sus cumpleaños son en septiembre—, vayan a ver a la Princesa del Pop, a quien sí le gustaría retomar la relación con ellos, dado que no los ve desde principios de 2022, antes de su boda con Sam Asghari.

Una fuente ha dicho que Federline sí que les habló sobre qué les gustaría hacer, si bien los jóvenes no lo tienen claro y K-Fed, como fue conocido en una efímera y nada exitosa etapa en el rap, no tiene intención de hacer que la vean si no les apetece y no piensa tampoco en instarles a que le den una oportunidad.

Esto, por otra parte, no sorprende en absoluto a la cantante de Toxic o Womanizer, ya que su exmarido no hizo nada por ayudarla durante la tutela que sufrió a manos de su padre, James Spears, que se alargó 13 años, y, de hecho, ha acabado accediendo a escribir con este un libro a cuatro manos sobre paternidad.

Además, los fans de Birtney siempre le han afeado a Federline que aprovechase el peor momento de su exesposa —su entrada en una institución psiquiátrica— para conseguir la custodia completa, viviendo desde entonces de la manutención que le ha exigido a la cantante cada mes y por la que han llegado varias veces a juicio.

Los seguidores de Spears también creen que gran parte de la animadversión que sienten los adolescentes por su madre ha estado motivada por Federline todo este tiempo. Según Page Six, parte de los motivos de la mudanza puede ser que Federline quiera huir de los medios tras el fin de la tutela que había sobre Britney Spears y que ha despertado una ola post #MeToo que también ha salpicado, entre otros, a Justin Timberlake.

"A su favor hay que decir que Britney Spears no interferirá y dará su consentimiento para la mudanza", ha escrito su abogado, Mathew Rosengart, en una carta al jefe del equipo legal de Federline, Mark Vincent Kaplan. Sin embargo, en opinión de Rosengart, el exbailarín se ha portado muy mal en el último año con su clienta, aireando sus trapos sucios para intentar presionarla a aceptar.