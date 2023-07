Villano Antillano se dirige a Feijóo por su opinión sobre la 'ley trans': "Yo existo independientemente de lo que pienses"

Villano Antillano no solo lleva tiempo triunfando en el mundo de la música, sino que también sus discursos se están haciendo virales, pues es una firme activista de los derechos del colectivo LGTBI y de las personas trans. Y, en una de sus últimas apariciones públicas, no ha dudado en mostrarse contraria a la opinión de Alberto Núñez Feijóo sobre la llamada 'ley trans'.

Desde que colaborase con Bizarrap hace más de un año, la rapera puertorriqueña se ha convertido en una de las cantantes más conocidas del panorama musical. Y es que no ha dejado de recorrer festivales y también de conceder entrevistas, donde se ha mostrado de lo más sincera sobre distintos temas.

Recientemente, se ha hecho viral su visita al pódcast Eh! por sus palabras contra el líder del PP por sus recientes declaraciones en Más de uno, de Onda Cero. "La 'ley trans' la voy a derogar. Atenta contra los menores, contra la tutela y la patria potestad de los padres, contra el sentido común, contra los colectivos feministas, contra los médicos", opinó Feijóo. "Es mucho más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad y que sacarse el carné de conducir".

Tras oírlo, Villano Antillano se rio y se mostró contraria a estas palabras, pues consideraba que no era cierto que fuera tan fácil como él decía cambiarse de sexo.

"Me parece bien loco porque las primeras personas que pervierten a la niñez y las sexualizan son las personas hetero", declaró la rapera. "¿Quién eres tú para hablar de experiencias que no conoces y hacer acusaciones como esas?".

Entonces, el presentador le habló de su formación, pues ella estudió Ciencias Políticas. "¿Qué te animó a estudiar eso?", le preguntó. "Entender a cab***** como del que me acabas de hablar y poder aguantar", respondió ella.

"Lamentablemente, yo tengo muy claro que mi vida no es un debate. Yo existo independientemente de lo que a ti te dé la gana pensar y sentarte a puerta cerrada a debatir", dijo, dirigiéndose directamente a cámara. "Yo no me siento con este tipo de personas a debatir por eso mismo, porque es que yo sé que mi vida no es un debate. Pero no porque no tenga las herramientas para contestar y mantenerme en mi sitio. A votar en contra de Feijóo".